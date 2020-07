Gruppe passede 19-årig op: Ville stjæle hans pung

En 19-årig ung mand fra Allerød blev tirsdag kort før klokken 20.30 passet op af en gruppe på tre-fire unge, som forsøgte at stjæle hans pung.

Episoden fandt sted på Allerød Stationsvej mellem Netto og apoteket, hvor gruppen havde nærmet sig den 19-årige. En af dem tog fat i hans skulder med den ene hånd, mens han med den anden forsøgte at stjæle den 19-åriges pung fra hans bukselomme.

Det lykkedes dog ikke for gerningsmanden, og gruppen forsvandt fra stedet.

En politipatrulje kørte efter anmeldelsen til bymidten for at kigge efter gerningsmændene, som dog ikke var at finde i området.