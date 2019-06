Støttegruppen har længe kæmpet for at komme til at overtage driften af den historiske og bevaringsværdige Fru Lunds Villa. Men kommunen har takket nej, og nu overvejer gruppen at købe villaen, når den bliver sat til salg. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Gruppe overvejer køb af Fru Lund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gruppe overvejer køb af Fru Lund

Allerød - 24. juni 2019 kl. 05:57 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Støttegruppen for Fru Lunds Villa overvejer at købe Fru Lunds Villa, når den sandsynligvis om kort tid bliver sat til salg. Det fortæller støttegruppens formand Nikolaj Lubanski.

- Vi er i gang med at prøve at rejse midler, og kører kommunen videre med salget, så vil vi prøve at købe Fru Lunds Villa, hvis vi har pengene til det, siger han.

Samtidig understreger han dog, og støttegruppen foretrækker en model, hvor støttegruppen overtager drift og vedligeholdelse af Fru Lunds Villa som hjemsted for Billedskolen i en på minimum 10 år.

- Vi foretrækker den model, for hvis vi køber villaen for eksempel som en støtteforening, så må der ikke foregå kommunale aktiviteter i bygningen. Det vil sige, at hvis Billedskolen for eksempel skal lave et projekt med store kulisser, så må eleverne ikke gå fra Musikskolen og over for at bruge Fru Lunds Villa. For så er de ikke dækket af forsikring og den slags. Det vil skabe en underlig, og i dagligdagen umulig, adskillelse af aktiviteterne, siger Nikolaj Lubanski og tilføjer:

- Derfor er det en bedre løsning, at vi bruger de rejste midler til at dække kommunens omkostninger og sætte Fru Lunds Villa i stand i stedet.

Støttegruppen sendte i maj måned et tilbud til borgmester og byråd om at drive Fru Lunds Villa, så den kan fortsætte med at danne rammen om Billedskolens aktiviteter, de næste 10 år.

På sit seneste møde afviste Økonomiudvalget dog tilbuddet og besluttede i stedet at arbejde videre med salgsplanerne.

- Vi har valgt at takke nej til tilbuddet. For kommunen er den store udfordring ved Fru Lunds Villa de forholdsvis høje drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der er. Og den udfordring kommer vi et eller andet sted ikke af med, selv hvis vi tager imod støttegruppens tilbud. Så nu må vi se, om vi kan sælge bygningen, siger borgmester Karsten Längerich (V).

Læs mere i mandagens udgave af Frederiksborg Amts Avis.