Se billedserie Det vil give et løft af hele handelslivet, hvis Meny udvider sin butik, mener udvalgsformand Miki Dam (S). Foto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Grundejer vil bygge 26 nye boliger oven på Meny Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grundejer vil bygge 26 nye boliger oven på Meny

Derudover har Meny selv planer om en stor udvidelse på 350 kvadratmeter. Borgmester og udvalgsformand er begge positive

Allerød - 07. juli 2021 kl. 17:30 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Der er store planer på vej ved Kirkebærgården i Allerød. Det drejer sig om en udvidelse af dagligvarebutikken Meny på 350 kvadratmeter samt et byggeri af 26 nye boliger ovenpå butikken. Sagen var på dagsordenen på sidste uges møde i økonomiudvalget, hvor det blev besluttet at igansætte arbejdet med en ny lokalplan for både butik og boliger ved Kirsebærgården 2-10.

Det kræver også et nyt kommuneplantillæg, der skal muliggøre en bebyggelsesprocent på op til 60 procent. Det er de to grundejere, der har ansøgt kommunen om at udvide den eksisterende bebyggelse.

Attraktive boliger

Boligerne bliver i størrelsen 69 til 107 kvadratmeter, og de kommer til at ligge på den nuværende førstesal, der tidligere har huset en bowlinghal samt på en nybygget 2. etage. Boligerne bliver alle i ét plan og får adgang til egen altan eller taghave. Om det bliver ejer-eller lejeboliger vides ikke endnu, da det er op til investoren, der skal bygge dem.

Borgmester Karsten Längerich (V) mener, at det giver god mening at bygge boliger i højden.

"Det er et godt sted at bygge boliger, da vi udnytter eksisterende arealer i stedet for at bruge grønne arealer. Det er også mere klimavenligt at bygge højt, hvor der er flere aktiviteter samlet under samme tag. Jeg tror især, at boligerne vil være attraktive for ældre, der bor i parcelhus, og som gerne vil flytte i noget mindre. Men lejlighederne kan også passe til børnefamilier," mener han.

Selvom der kommer flere boliger og en butiksudvidelse, frygter Karsten Längerich ikke, at det vil give problemer med trafikken. De nye boliger betyder også, at der kommer flere parkeringspladser.

"Der vil altid komme mere trafik med flere boliger, men det ligger ud til en stor vej, og det nærliggende boligkvarter bliver ikke belastet," siger han.

Vil styrke handelslivet Heller ikke formand for teknik- og miljøudvalget, Miki Dam (S), er bekymret for øget trafik.

"Det ligger godt i forhold til vores infrastruktur, og det er en beskeden boligudvikling, så det vil påvirke trafikken med en promille," siger han.

I stedet glæder Miki Dam sig over, at den del af bygningen, som lige nu står ubenyttet hen, vil få nyt liv.

"Det vil være en forskønnelse i forhold til i dag og en forbedring på alle parametre," siger ham.

Miki Dam frygter heller ikke, at udvidelsen af Meny vil tage handel fra de øvrige butikker i kommunen.

"Vi sikrer en attraktiv indkøbsmulighed. Det vil ikke tage handel fra andre butikker men i stedet styrke dem, så der samlet set vil komme mere lokal handel," mener han.

Karsten Längerich ser også frem til en udvidelse af Meny.

"Det er et supermarked, der har et stort kundegrundlag, og som ikke er ejet af en kæmpe kæde men af en købmand. Det vil give et bedre supermarked," siger han.

Der har allerede i marts været et input-og procesmøde for borgere og virksomheder fra nærområdet, og sidst på året er der planlagt en otte ugers +høring ifølge kommunens tidsplan. Først til april næste år skal byrådet endeligt vedtage den nye lokalplan samt kommuneplantillæg.