Se billedserie Det helt lange skaft til malerrullen er fundet frem, og håndværkerne arbejder lige nu på højtryk for at gøre HUB?en klar til åbningen, der fejres den 9. september fra 15 til 19. Foto: Niras

Send til din ven. X Artiklen: Grønne iværksættere flytter sammen i lagerhal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønne iværksættere flytter sammen i lagerhal

Ingeniørvirksomheden Niras omdanner nabolokaler til kreativ arbejdsplads for iværksættere, der arbejder med grøn omstilling og teknologi.

Allerød - 26. august 2021 kl. 07:53 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

I løbet af efteråret flytter 35 start up-virksomheder med fokus på bæredygtige, teknologiske løsninger ind i 5000 kvadratmeter store produktions- og lagerhaller, der ligger side om side med Niras' hovedkvarter i Allerød.

De mange kvadratmeter er netop nu ved at blive bygget om til »Niras Green Tech Hub«, som det fysiske mødested og kontor-domicil for iværksættervirksomhederne kommer til at hedde.

Det er Niras Fonden, der står bag hub'en. Idéen med den er at udvikle en grøn, teknologisk hub i et miljø, hvor de iværksættere, der flytter ind, kan blive inspireret af andre. Også af Niras.

- Ambitionen er at skabe et tæt samarbejde mellem iværksætterne og Niras' mange eksperter og skabe et miljø, hvor bæredygtige og innovative ideer fødes til glæde for både de enkelte iværksættere og Niras' forretning, siger Kresten Kloch, der er direktør i Niras.

Han fortæller, at Niras' kunder også kan få glæde af de idéer, der udvikles i hub'en.

- Planen er også at inddrage Niras' kunder i et samarbejde med relevante iværksættere i hub'en, og at vi dermed kan styrke vores brand både som attraktiv samarbejdspartner og som arbejdsplads med et endnu større fokus på den grønne agenda og bæredygtige teknologiske løsninger, siger han.

Skal rumme passion Med Green Tech Hub vil Niras gerne tiltrække små virksomheder med få og mellemstore virksomheder med passionerede medarbejdere, der er eksperter på deres områder.

Adgangsbilletten er, at virksomhederne har en idé, et produkt eller en løsning, der har relation til et eller flere af Niras' mange forretningsområder. De skal have et ønske om at udvikle deres grønne, teknologiske idé til en fornuftig forretning i løbet af nogle år. Derudover skal de være nysgerrige og villige til at søge og skabe inspiration.

- Med hub'en ønsker Niras at udvikle et innovativt arnested, hvor der er højt til loftet med plads til både de store idéer og til værksteder, laboratorier, maskiner, hardware produktion og produkter, som kan være vanskeligt at finde plads til andre steder, siger Kresten Kloch.

Tv-studie og dronelager Virksomhederne lejer sig ind i hub'en, hvor der er plads til 35. Nogle af dem, der allerede har sikret sig en plads er CPH Farmhouse, der laver vertical farming, AquaReg, som arbejder med bæredygtig vandproduktion og Mellow Design, der gebruger træ til byggekonstruktion.

Hub'ens 5000 kvadratmeter kommer til at bestå af 2500 kvadratmeter lager og montagehal, hvor der er mulighed for lettere produktion og teknisk arbejde. Derudover 2500 kvadratmeter åbent kontorlandskab med fælles faciliteter og netværksområder.

Selvom de grønne iværksættere kommer til at optage meget plads i de tidligere lagerhaller, bliver der også plads til andre aktiviteter som for eksempel Niras' tv-studie, dronelager og -værksted samt projektarbejde til projekter, der har behov for plads. Niras planlægger desuden at holde arrangementer, som kundepræsentationer, seminarer og workshops både internt og med kunder i hub'en.

Der er åbningsfest i hub'en torsdag den 9. september fra 15 til 19.