Allerød Gymnasium har sat gang i en grøn fotokonkurrence - måske skal du tage et billede af økologisk garn. Privatfoto

Grøn fotokonkurrence på Allerød Gymnasium

Allerød - 03. februar 2021 kl. 07:27

Foto I uge tre satte Allerød Gymnasiums Grønne Udvalg en fotokonkurrence i gang for både elever og medarbejdere. Konkurrencen går ud på at tage billeder af sine egne klimavenlige handlinger, og der er lagt op til, at der tænkes innovativt.

Det kunne for eksempel være billeder af vegetarretter, man har lavet, cykeltur i stedet for biltransport, indsamling af skrald i naturen, pantning af flasker, såning af forårsblomster osv.

Gymnasiets Grønne Udvalg har på grund af coronanedlukningen måttet udskyde andre planlagte aktiviteter og har i stedet igangsat denne konkurrence. Konkurrencen har først og fremmest til formål at inspirere til flere miljøvenlige tiltag og alternativer, men også at skabe et afbræk i de mange timer hjemme med virtuel undervisning.

Allerød Gymnasium oprettede sidste skoleår det grønne udvalg bestående af elever og ansatte. Det skal arbejde for grøn omstilling både på og uden for skolen. Et delmål dette skoleår er at opnå Friluftsrådets grønne flag og dermed blive til en Danmarks cirka 200 "Grønne Skoler", Jk