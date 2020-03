Artiklen: Gravede gasledning over

Nordsjællands Politi fik tirsdag klokken 9.47 anmeldelse om, at der ved et uheld var gravet en gasledning over på Anemonevej i Allerød.

Politiet og brandvæsenet kørte til stedet og fik området afspærret, mens arbejdet med at udbedre ledningsbruddet gik i gang.

Naboerne til gasledningen blev instrueret om at holde vinduer og døre lukkede, mens reparationen stod på. Klokken 10.35 var arbejdet tilendebragt og afspærringen kunne ophæves.