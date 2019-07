Henrik Michael Carlsen er familieplejekonsulent i Allerød Kommune.

Gør en forskel - bliv plejefamilie

Allerød - 29. juli 2019 kl. 17:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerød Kommune søger nye plejefamilier til børn og unge.

I hele landet - og også i Allerød - er der børn og unge, som i kortere eller længere tid har brug for at bo et andet sted end hjemme hos deres forældre, siger familieplejekonsulent i Allerød Kommune, Henrik Michael Carlsen:

»Der er børn, hvor dét at komme i pleje eller aflastning hos en anden familie gør en kæmpe forskel. Det har fx en væsentlig betydning for barnets eller den unges trivsel og udvikling og kan samtidig have en positiv indvirkning for barnets andre familiemedlemmer«.

Han opfordrer alle familier med interesse til at kontakte Allerød Kommunes familieplejekonsulenter. Her kan man helt uforpligtende høre mere om, hvordan man kan bidrage.

Der er brug for mange forskellige familietyper, og behovet kan være alt fra fuldtids-plejefamilier til familier, der har lyst til at være aflastningsfamilier for et barn i weekender og i ferier.

»At blive plejefamilie er et valg om at åbne jeres hjem for et barn, der har brug for at vokse op i trygge og stabile rammer. De børn, vi skal have placeret, kommer med meget forskellige behov. Derfor har vi brug for forskellige typer af familier, da hver type af familie har noget særligt at bidrage med. Vi håber på at få kontakt fra en del familier og står klar til at besvare de spørgsmål, familierne måtte have«, siger Henrik Michael Carlsen.

Man kan til enhver tid ringe til kommunens familieplejekonsulenter på tlf. nr. 21 62 33 71 til en uforpligtende samtale om at være aflastning- eller plejefamilie.

Allerød er gået sammen med en række andre nordsjællandske kommuner om at sætte ekstra fokus på manglen på pleje- og aflastningsfamilier.

Det resulterer i et stormøde lørdag 28. september fra 10 til 13. Det foregår på Hillerød Rådhus, og adressen er Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød