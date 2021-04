Allerød Bio er klar til at lukke gæster ind i biografens mørke igen fra fredag den 7. maj. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Glædeligt gensyn: Klar igen den 7. maj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glædeligt gensyn: Klar igen den 7. maj

Allerød - 26. april 2021 kl. 06:43 Kontakt redaktionen

Ventetiden har været lang, men når Allerød Bio åbner igen, kan gæsterne til gengæld glæde sig til, at de nye filmoplevelser kommer som perler på en snor.

»Vores filmbooker Rene Hyldig oplyser, at der er så mange spændende filmoplevelser i vente resten af 2021, at de kommer som perler på en snor, når vi åbner. Det gælder både danske og udenlandske film og inkluderer blandt andet de danske film »Lille Sommerfugl«, »Marco Effekten« og »Pagten« om Karen Blixen samt udenlandske film som »Den gode spion«, »The Father« og den længe ventede James Bond-film »No Time To Die«, skriver biografen i en pressemeddelelse.

Selve genåbningen af biografen sker fredag den 7. maj, når der 19.30 er repremiere på den danske komediefilm »Lille sommerfugl« med blandt andet Jesper Christensen, Karen-Lise Mynster. Der følges op med fuldt weekendprogram, som blandt andet tæller familiefilm klokken 15.

Fra biografens side glæder man sig til atter at få filmene til at rulle i den dunkle belysning.

»Allerød Bio drives af ulønnede frivillige fra Allerød Bios Venner, og vi takker alle vores mange gæster og frivillige for støtten igennem det seneste svære år. Nu ser vi frem til et glædeligt gensyn med jer alle. Vi kan næsten ikke vente med at vise det spændende og varierede program, der kommer i løbet af resten af året«, lyder det.

Biografen følger fortsat sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer omkring fremvisning af coronapas, brug af mundbind, afstandskrav, krav til rengøring, håndsprit med videre.

For at begrænse smitterisikoen opfordrer biografen i øvrigt alle til at betale med betalingskort eller mobilepay i caféen.