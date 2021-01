Glæde over at vaccinering er i gang

- Vi begynder nu for alvor at kunne skimte lyset for enden af tunnelen. Jeg er så glad for, at vaccineringen gik godt på vores plejecentre, og at så mange tog imod tilbuddet om at blive vaccineret. Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at vi bliver vaccineret, og den opfordring vil jeg gerne give videre, siger han.