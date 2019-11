Der har længe været planer om at bygge en ny teatersal til Mungo Park. Men projektet blev dyrere end ventet, og derfor har teateret skulle ud at skaffe fondsmidler. De er i hus nu, og projektet er klar til at blive sendt i udbud. Foto: Allan Nørregaard

Glæde over Mungo Park-udvidelse

Allerød - 28. november 2019 kl. 22:20 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var begejstring i luften, da et enigt byråd torsdag aften godkendte en ny teatersal til Mungo Park. Projektet har krævet fondspenge.

En ny teatersal på Mungo Park har været i støbeskeen længe. Men de cirka 20 millioner kroner, som Allerød Kommune har sat af til projektet, har ikke været nok.

Derfor har projektet ligget stille, mens teateret har knoklet på med at søge fondsmidler til projektet.

Pengene er nu i hus, og derfor er der igen gang i projektet. Og torsdag aften godkendte et enigt byråd et revideret projekt for den nye teatersal.

Godkendelsen fik kun positive ord med på vejen af byrådsmedlemmerne.

- Det er en glædelig nyhed, for det har været længe undervejs. Mungo Park har gjort en flot indsats for at skabe midler til dette projekt, og nu er det endelig lykkedes. Det er rigtig godt og meget positivt, sagde Kultur- og Idrætsudvalgets formand Viggo Janum (Vores Allerød) og fortalte, at udbudsprocessen i forhold til det kommende byggeri nu er gået i gang.

Det tilsluttede Venstres medlem af Kultur- og Idrætsudvalget, Esben Buchwald, sig.

- Det er fantastisk, at det er lykkedes at komme hertil. Det er virkelig mange penge, der går til et lokalt aktiv, som med 20 titler og 200 forestillinger om året skaber åndelig velfærd for det 30.-35.000 årlige gæster, sagde han.

Hans partikollega Lone Hansen glædede sig ligeledes over, at arbejdet med at udvide teateret nu kan komme i gang.

- Og noget af det bedste er, at forvaltningen nu har bekræftet, at byggeriet giver plads til en cykelsti i begge retninger på Amtsvejen, sagde hun.

Socialdemokratiets gruppeformand Miki Dam Larsen havde også taget rosende ord med til mødet.

- Det her har godt nok taget nogle år, og det har været nødvendigt med fundraising, fordi projektet voksede. Vi har måttet vente længe, til gengæld tror jeg også, at det bliver ekstra godt, sagde han.

Merete Them Kjølholm (R) bliver fra den 1. januar og resten af denne byrådsperiode formand for Kultur- og idrætsudvalget, så hun kan se frem til at følge projektet på nærmeste hold.

- Det er fantastisk, at vi kan gå i gang og få den nye teatersal finansieret. Nu får vi et meget større teater, og det skal vi være stolte af, lød hendes betragtning.

Konservatives Axel Nielsen sidder også i fagudvalget og bemærkede, at det har været et spændende projekt at følge.

- Og jeg synes ligesom de andre, at det er fantastisk, at det nu bliver en realitet.