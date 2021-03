Se billedserie City manager Susanne Karlsson giver påskeliljer til Susanne Skov, medarbejder hos Lene & Co.

Glad genåbning: Se billederne

Allerød - 03. marts 2021

Mandag var en dag, som mange i landet, inklusiv i Allerød, havde set frem til. Genåbingen af Danmark var en stor ting og blev taget rigtig godt imod af både kunder og erhvervsdrivende, da Allerød Nyts fotograf var forbi.

"Det var så hyggeligt. Folk var glade for endeligt at kunne købe andet end rugbrød og mælk. Butikkerne glædede sig bare til at se deres kunder igen," fortæller city manager Susanne Karlsson, da Allerød Nyts journalist fanger hende dagen derpå.

Hun rendte rundt i Lillerød i fire timer mandag, og det var blandt andet hende, der kravlede til tops i stigerne og hængte flag op på M.D. Madsensvej.

"Det var en festdag, så det var vi nødt til at fejre," siger hun.

Længsel efter liv i byen Susanne Karlsson var også rundt med påskeliljer til byens butikker, som de kunne dele ud til kunderne. Hun var blandt andet forbi tøjbutikken Lene & Co, hvor steminingen også var i top.

"Det gik helt fantastisk, over al forventning. Folk var super glade. Der var kø ude foran døren, men kunderne stod gerne og ventede. De var mega glade, og meget opmærksomme på afstandsrestriktionerne, men på en meget positiv måde," fortæller indehaver Lene Hvid Conrad, der er taknemmelig over for den opbakning, hun mødte.

"Jeg tror, at folk har haft en længsel efter at se, at der var liv i byen. Så det kan ikke blive bedre. Der er stor opbakning blandt Allerøds borgere til det lokale handelsliv," siger hun.