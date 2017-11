Thomas Pedersen fra Vores Allerød overrakte en borgmesterstang til Karsten Längerich, da nattens forhandlinger ud på morgenen resulterede i en konstitueringsaftale mellem V, S, SF, Radikale, Vores Allerød og Blovstrødlisten. Foto: Mads Hussing

Glad borgmester: - Vi skal styrke kernevelfærden

Allerød - 22. november 2017 kl. 15:38 Af Anne-Mette Rasmussen

Det var en glad, ny borgmester - Karsten Längerich - som Frederiksborg Amts Avis tidligt onsdag formiddag mødte i Lillerødhallerne dagen på kommunalvalget. Han kunne klokken 5 i morges træde ud af mødelokalet, hvor forhandlingerne foregik, og præsentere en konstitueringsaftale, der har 15 af byrådets 21 mandater bag sig. Mandaterne kommer udover Venstre fra Socialdemokratiet, SF, Vores Allerød, Blovstrødlisten og Radikale.

- Jeg er rigtig glad for vores resultat. Det var jo ikke det bedste udgangspunkt, vi havde med fortiden, mig som helt ny og ukendt spidskandidat samt Venstres tilbagegang på landsplan. At vi nu har borgmesterposten igen efter 24 år betyder, at det er en stor dag for mange i baglandet, hvorfra jeg har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger, siger Karsten Längerich.

Om konstitueringsaftalen siger han:

- Det er en aftale, der viser, at kernevelfærden er i centrum. Blandt andet ved at vi vil øge midlerne til kernevelfærd med 10 millioner. De penge har vi i aftalen forpligtet os til at finde. Ressourcerne er, som de er, så pengene skal findes indenfor budgettet, ved at vi bruger pengene på en anden måde, siger Karsten Längerich.

Det er i konstitueringsteksten omsat til følgende formulering:

»Partierne er enige om, at det vigtigste mål for det kommende byråd er at styrke velfærden. Der skal gennemføres et permanent løft i normeringerne. Anlægsmidler skal prioriteres til anlæg, der medfører lavere driftsudgifter og bedre forhold for børn, unge og ældre.«

- Jeg synes, det er en god, bred aftale, vi har fået lavet med seks ud af otte partier i byrådet. Vi ville selvfølgelig gerne have haft alle med, men det kunne ikke lade sig gøre, siger han og henviser til, at Konservative var med i forhandlingerne et langt stykke hen ad vejen, men ikke til vejs ende.

Nuværende borgmester Jørgen Johansens forklaring på partiets exit var konstitueringspartiernes krav om, at Erik Lund ikke kunne udvalgsformand.

- Jeg fornemmede, at vi var enige om de overordnede, politiske linjer, og Konservative blev tilbudt to ud af fire udvalgsposter. Vi ønsker en ny begyndelse, et nyt samarbejde og en ny arbejsform, og derfor ville vi også gerne have en fornyelse i persongalleriet. Det var Konservative så ikke med på. Men jeg tror på, at vi får et godt samarbejde med Konservative fremover.

