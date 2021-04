Tag med til det virtuelle Helteløb fra 30. april til 2. maj. Foto: Børneulykkesfonden

Send til din ven. X Artiklen: Giv den gas som vaskeægte superhelt til det virtuelle Helteløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Giv den gas som vaskeægte superhelt til det virtuelle Helteløb

Legeheltene afholder det virtuelle Helteløb fra 30. april til 2. maj

Allerød - 26. april 2021 kl. 17:42 Kontakt redaktionen

Fritid Det er fuld fart frem og godt humør, når Danmarks små og store superhelte løber afsted til det virtuelle Helteløb i Allerød fra 30. april til 2. maj. Det Virtuelle Helteløb er et familieløb, hvor det ikke handler om at nå først i mål, men derimod om at have det sjovt under løbet, imens man gør en forskel for indlagte børn i Danmark.

"Der kommer sus i heltekapperne, hvad enten man vælger at spurte, gå, hinke eller hoppe sig gennem ruten. Til det virtuelle helteløb løber familier sammen men hver for sig. Der vil derfor ikke være nogen fælles start, og som deltager vælger man selv, hvor og hvornår løbeturen skal foregå. Måske det bliver en tur på vejen, på stranden eller i skoven - det er helt op til de enkelte familier. Til det virtuelle Helteløb bliver alle deltagere forvandlet til superhelte med heltemasker og heltekapper i enten blå, grøn, orange, pink eller gul farve. Inden løbet er der selvfølgelig virtuel opvarmning med Legeheltene, så alle er varme og helt klar, når ruten skal tilbagelægges," skriver Børneulykkesfonden, der står bag løbet, i en pressemeddelelse.

"Løbet skal være en sjov og aktiv oplevelse for børnene og deres forældre, hvor de får lov til at boltre sig og give den gas som superhelte i en tid, hvor mange aktiviteter stadig er aflyst grundet coronasituationen. Det virtuelle Helteløb er et alternativ til de Helteløb, Børneulykkesfonden normalt afholder hen over foråret og sommeren, men som desværre også er sat på pause for tiden. Med Det Virtuelle Helteløb har vi dog stadig muligheden for at skabe et fællesskab, hvor folk løber sammen men hver for sig, og det er vi utrolig glade for", udtaler Henriette Madsen, generalsekretær i Børneulykkesfonden.

Helteløbet arrangeres til fordel for Legeheltene, som arbejder for at skabe mere aktiv leg og bevægelse for de cirka 60.000 børn mellem 0-14 år, der hvert år indlægges i Danmark.

Fakta

Det Virtuelle Helteløb foregår i St. Bededagsferien fra 30. april til 2. maj med seje løbere i hele Danmark.

Løbet afholdes virtuelt, hvilket vil sige, at deltagerne helt selv bestemmer, hvor og hvornår man vil løbe. Der vil ikke være en fælles start.

Alle deltagere får før løbet tilsendt et startnummer, heltekappe- og maske i valgfri farve, diplom samt opvarmningsvideo med Legeheltene.

Prisen pr. deltager er 100 kr., som går til Børneulykkesfondens Legehelte.

Læs mere og køb billet på: https://helteloebet.dk/