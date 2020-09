Gigantgevinst til lottospiller i Lynge

- Jokeren er en ekstra chance for at vinde den helt store gevinst og mon ikke, at den nyslåede millionær priser sig lykkelig for at have smidt en ekstra 10'er oven i sin Lotto kupon. Det er i hvert fald ikke dårligt at vinde 26 millioner. Et stort tillykke til vinderen, siger Pernille Mehl, direktør i Danske Lotteri Spil.