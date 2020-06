Se billedserie Bitten og Peter er faste teatergængere på Mungo Park, som de også har årskort til. De har savnet at kunne være kulturelle og var på pletten, da teateret åbnede mandag den 8. juni. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Gensynsglæde på Mungo Park

Allerød - 09. juni 2020 kl. 12:07 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det strømmede ind med så mange publikummer, som der nu engang måtte være efter de gældende retningslinjer, da Mungo Park mandag aften efter tre måneders pause atter kunne sende skuespillerne på scenen.

Den første forestilling på det genåbnede repertoire-teater var »Kvinde kend din krop«, som blandt andet Bitten og Peter kom for at se. De bor i Allerød og ankom på cykel til teateret for at bruge deres årskort.

- Vi har savnet at kunne gå i teateret og har ærgret os over, at to-tre teateraftener sammen med vores venner her i løbet af foråret er blevet aflyst. Så i aften er vi cyklet herned for at se teater i stedet for at sidde hjemme i dagligstuen, sagde Bitten, som synes, det er en selvfølge at dukke op, nu hvor det igen er muligt at gå i teateret.

- Vi er Allerødborgere, og vi elsker, at vi har Mungo Park her. Så vi støtter dem, uanset hvad de finder på.

Men det var ikke kun det lokale publikum, der dukkede op til genåbningen. Ved et bord udenfor teateret sad veninderne Sisse, Louise og Charlotte, som var taget fra Vesterbro for at se teaterets allerførste forestilling siden nedlukningen.

Det var Louise, der havde taget initiativ til teaterturen.

- Jeg har set forestillingen før og synes, den var så god, at jeg har inviteret de to andre med ind for at se den, fortalte hun.

De tre havde savnet at kunne gøre brug af de kulturelle tilbud, mens landet har været lukket ned, og derfor var de på plads, da teateret åbnede igen. De var ikke bekymrede for at gå i teateret i en corona-genåbningstid.

- Jeg er ret tryg ved, at der er styr på retningslinjerne med afstand og så videre, lød det fra Charlotte.

Mungo Park er faktisk et af de få teatre i landet, der nu er åbnet igen. Og indenfor, hvor køerne til toilettet og baren er tydeligt afmærket på gulvet, ligesom ensretningen rundt i foyeren er det, stod en glad og forventningsfuld teaterdirektør og så publikum ankomme.

- Det er virkelig dejligt at få lov til at åbne. Det har været angstprovokerende og pacificerende på alle måder at ære lukket. Og jeg kan love dig for, at skuespillerne har det som heste, der har stået på stald i tre måneder, så de er klar, sagde Anna Malzer.

