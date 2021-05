Politikerne må igen mødes fysisk på rådhuset, både til byrådsmøder og til møder i fagudvalgene. Foto: Michael Braunstein

Genoptager fysiske møder - deltagere opfordres til tests

Allerød - 04. maj 2021 kl. 07:13 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Efter i en længere periode at have at have gennemført både byrådsmøder og møderne i fagudvalgene som digitale møder via Skype genoptager Allerød Kommune den fysiske mødeaktivitet i byråd og udvalg. nu de fysiske byrådsmøder.

Det blev besluttet på et møde for gruppeformændene forud for byrådets seneste møde, torsdag den 29. april.

Fagudvalgsmøderne i uge 18 afvikles virtuelt, som det har været kutyme den seneste tid. Men derefter står den igen på fysiske møder.

- Vi mødes naturligvis med stor afstand og overholder alle retningslinjer. Og derudover en klar opfordring til at alle møder op med en frisk, negativ test, siger borgmester Karsten Längerich (V) i den forbindelse.

Siden december er byrådsmøderne blevet afviklet via Skype. Møderne er blevet transmitteret til Borgerportalen, hvor interesserede tilhørere har skullet møde op, hvis de ville overvære møderne.

Når det gælder møderne i de forskellige fagudvalg, har de været afviklet digitalt siden april 2020.

Men et par møder nåede at blive aflyst, inden den ordning kom i stand. Således blev der hverken holdt økonomiudvalgsmøde eller byrådsmøde i marts 2020.

Aflysningerne skete, fordi Skype-møder ikke er nævnt som en mulighed i den styrelsesvedtægt, det nuværende Allerød Byråd vedtog ved byrådsperiodens begyndelse.

Men regeringen kom kommuner som Allerød til undsætning, idet der kom en bekendtgørelse, som gjorde det muligt midlertidigt at fravige reglerne for møder i kommunalbestyrelser. Det skete som et led i håndteringen af covid-19.