Se billedserie Lena Ehmsen Lachenmeier blev ansat i Qufora som marketingdirektør for to år siden. Nu skal hun stå i spidsen for virksomheden som administrerende direktør. Foto: Qufora

Generationsskifte: Ny direktør har fokus på innovation og vækst

Lena Ehmsen Lachenmeier er ny direktør i medicovirksomheden Qufora. Et af hendes fokuspunkter er vækst.

Allerød - 12. maj 2021 kl. 07:11 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

For første gang siden virksomhedens etablering i 2006 får Qufora en administrerende direktør, der ikke tilhører kredsen af grundlæggere.

Det er Lena Ehmsen Lachenmeier, der besætter posten efter at have arbejdet i to år som virksomhedens marketingdirektør.

Hun satser på yderligere vækst i virksomheden, der producerer medicinske hjælpemidler til tarmproblemer, blandt andet tarmskylningsprodukter.

Qufora, som blev etableret i 2006, har hovedsæde på Gydevang i Allerød, hvor cirka 30 ansatte er beskæftiget. Derudover har virksomheden omkring 40 medarbejdere i udlandet.

International aktør I løbet af de 15 år, Qufora har eksisteret, har virksomheden markeret sig som en international aktør på markedet for innovative hjælpemidler inden for gastroenterologi- og urologiprodukter blandt andet med fokus på Norden, Storbritannien, Tyskland, Italien og Holland.

De sidste to år er Quforas indtjening steget, og den udvikling skal fortsætte og forstærkes.

- Vi skal især styrke tre indsatsområder i de kommende år. Det handler dels om tydeligere positionering i markedet og styrket kommunikation. Derudover skal vi tættere på det kliniske personale, der håndterer vores produkter, og endelig skal vi erobre større markedsandele og sælge vores produkter i nye regioner, siger Lena Ehmsen Lachenmeier.

Tæt kontakt Den tætte kontakt til det kliniske fagpersonale, der arbejder med virksomhedens produkter i hverdagen, er vigtigt af flere årsager.

- Det giver rigtigt god mening indenfor vores industri at have det, vi kalder co-creation, en form for udviklingssamarbejde med det kliniske fagpersonale. Det er enormt effektivt at tale med for eksempel sygeplejersker, fordi de er i kontakt med så mange af de mennesker, som bruger vores produkter. Fagpersonlaet kan give tilbagemeldinger på vores produkter på vegne af mange brugere, siger den nye administrerende direktør.

Det faglige personale er også vigtigt i forhold til brugen af Quforas produkter.

- Forskellen mellem medicin og hjælpemidler er, at det ikke kræver særlig træning at tage en pille, hvorimod hjælpemidler tit er ret komplekse at bruge. Dem skal man trænes i at bruge. Vi lærer fagpersonalet det, og de lærer det derefter videre til brugerne. Derfor er deres input meget givende, siger Lena Ehmsen Lachenmeier.

Evig udvikling Virksomhedens nye fokus betyder, at den bliver nødt til at udvide medarbejderstaben.

- Det er en kæmpe maskine, jeg skal have sat i gang, for at vi kan gøre det godt, så vi kommer til at ansætte flere medarbejdere. Men det giver næsten også sig selv, for vi vokser virkelig meget. På den måde er vi i en evig organisationsudvikling, siger Lena Ehmsen Lachenmeier og fortsætter:

- På bare to år er hele vores kvalitets- og dokumentationsafdeling for eksempel firedoblet. Reglerne i forhold til dokumentation er skærpet voldsomt, så det kræver det bare at udvikle medicinsk udstyr i dag. Og man skal passe på, at man ikke dræber de kreative folk med dokumentation, så man skal have nogle andre ind.

I forhold til ambitionerne om yderligere vækst hos Qufora, siger den nye administrerende direktør:

- Det handler om at komme op at få noget skala. Uden væksten får vi ikke det fornødne overskud til at investere yderligere i vækst. Hele vores overskud går til innovation, og vækst er det eneste, vi kan få en sund forretning på.

Stærk leder Der er da også store forventninger til Quforas nye direktør, som er uddannet cand.merc. fra Copenhagen Business School og blandt andet har arbejdet hos medicovirksomheden Coloplast i 19 år.

- Med Lena som administrerende direktør får vi en stærk leder med stor markedserfaring. Hun vil kunne fortsætte virksomhedens positive udvikling med fokus på strategisk produktudvikling, procesoptimering og klinisk tyngde. Vi skal kort sagt bevæge os fra at fokusere alene på optimering af produktets funktion til at prioritere udvikling af den samlede pakke, inklusiv design, træning og klinisk effekt. Den proces er hun den helt rigtige til at lede, siger bestyrelsesformand Michael Sorth.

Den afgående direktør, Christian Dorfelt, som er en del af den oprindelige stiftergruppe, fortsætter i Qufora og skal fremover arbejde med forretningsudvikling som del af en udvidet direktion.