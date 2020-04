Siden mandag den 16. marts har Lillevang Skole ligesom landets øvrige skoler været lukket. I næste uger bliver skolerne så småt åbnet op igen. Hvordan det skal foregå i Allerød, besluttes på et møde i Børne- og Skoleudvalget langfredag. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Genåbning af skoler besluttes i dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genåbning af skoler besluttes i dag

Allerød - 10. april 2020 kl. 07:29 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der lægges der op til en gradvis og kontrolleret åbning fra onsdag den 15. april og frem til torsdag den 23. april af Allerød Kommuners dagtilbud, skoler, sfo'er og klubber.

Det fremgår af dagsordenen til det ekstraordinære møde i Børne-og Skoleudvalget, som formand Nikolaj Rachdi Bührmann (SF) har indkaldt til i dag, fredag den 10. april.

- Vores dygtige skole-, klub-, SFO- og klyngeledere og forvaltning har arbejdet på højtryk efter statsministeren mandag aften meddelte, at der efter påskeferien kan ske en gradvis genåbning af dagtilbud, skoler fra 0. til 5. klasse, sfo'er og klubber. Det er ikke nogen nem opgave vi står over for, men nu skal udvalget drøfte og beslutte principper for genåbningen, de sundhedsmæssige forholdsregler og i det hele taget, hvordan denne genåbning kan ske på bedst mulig vis for børn, forældre og medarbejdere, siger Nikolaj Rachdi Bührmann i den forbindelse.

Udvalgsformanden bakker umiddelbart op om den plan, men skal altså nu drøfte den med kollegerne i udvalget.

- Jeg bed mærke i, at statsministeren ved nedlukningen sagde, at hun hellere gik et skridt for langt end et skridt for kort. Ved annonceringen af genåbningen var denne strategi vendt på hovedet og det bakker jeg som udvalgsformand op om. Altså at vi ved genåbningen arbejder ud fra et forsigtighedsprincip, siger Nikolaj Rachdi Bührmann.

Af sagsfremstillingen på kommunens hjemmeside fremgår det, at en række forudsætninger skal være opfyldt, før end institutioner og skoler kan genåbne. Det handler eksempelvis om, at der skal gøres grundigt rent, at der skal fremskaffes tilstrækkelig med værnemidler, og at der skal skabes et overblik over børn og medarbejdere i risikogrupper.

- Vejledningerne fra Sundhedsstyrelsen er ganske omfattende, og det er jo egentlig ret godt. Det væsentlige er, at vi får skabt en god dag for børnene - indholdsmæssigt og sundhedsmæssigt. Derfor glæder det mig, at udvalget blandt andet skal tage stilling til rammerne for en godkendelse af, at de enkelte tilbud kan åbne. Når denne slags beslutninger skal træffes er det væsentligt med et godt og tillidsfuldt samarbejde på tværs af politiske skel. Det har vi i Børne- og Skoleudvalget. Sager som denne bevæger sig ud over partipolitik. Jeg ser rigtig meget frem til vores møde og dialogen med mine kolleger i udvalget, siger udvalgsformanden.

Mødet i udvalget foregår via Skype.