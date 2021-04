Genåbner nyt sted og med nyt navn: Kunderne fik mig til det

"Jeg havde egentlig opgivet det, men jeg har fået så mange beskeder fra mine kunder, om jeg ikke ville starte op igen, at jeg nu prøver igen," siger Kenth Eskerod, der er meget glad for den opbakning på både mail, sms og Facebook, som han har fået.

"Der var en kunde, der sagde, at han ville komme med en stor flaske champagne, når jeg åbnede igen. Jeg tror, at folk synes, at det er dejligt, at jeg altid er der til at hjælpe," siger han.