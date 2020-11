Se billedserie »Migranter« hedder gruppen af skulpturer, som skulpturparken nu har fået mulighed for at erhverve sig takket være støtte fra en privat fond. Privat foto

Gavmild bevilling sikrer vokseværk i skulpturparken

Efter at Allerøds skulpturpark i den seneste tid har været ude for et par kedelige hændelser, er der nu atter grund til at til at glæde sig i den frivillige forening, der administrerer Skulpturparken.

Allerød - 17. november 2020 kl. 06:47 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

For den har netop fået at vide, at en privat fond har bevilget et stort, fem-cifret beløb, der gør det muligt at købe en større skulpturgruppe, der har navnet »Migranter«.

Gruppen af skulpturer er lavet af den lokale billedhugger Ole Madsen, og den består af tre skulpturer, som er hugget i grå bornholmsk granit. De tre skulpturer er mellem 1,35 og 1,85 meter høje, og de symboliserer flygtende mennesker.

Symbolet understreges af skulpturernes placering på et større åbent græsareal i den bageste del af skulpturparken. Placeringen giver indtryk af skikkelser, der langsomt bevæger sig hen over et øde landskab.

- Alle figurerne har tegn på, at noget mangler - måske deres sjæl og identitet. Men på trods af det er de på vej og har tegn på både liv og død. Flygtningekrisens folkevandringer er åbenbart en evig bevægelse. Det har været min inspiration til skulpturgruppen, siger billedhugger Ole Madsen selv om skulpturparkens nyerhvervede værk.

Gammelt nyt Nok er de tre skulpturer nyerhvervede, men det er ikke helt nyt, at de står i Skulpturparken Allerød, som ligger på Rørmosevænget som en del af Allerød Tennispark.

De blev for cirka et år siden sammen en række andre skulpturer flyttet til skulpturparken fra Greve Kunstmuseum, hvor de havde været udstillet. Flytningen skete med støtte fra Statens Kunstfond. Takket være donationen fra den private fond er det nu lykkedes at gøre flytningen permanent. Det er Jørgen Warberg, der er formand for foreningen, glad for.

- Skulpturgruppen har under sin »gæsteoptræden« på bedste vis bidraget til at højne den kunstneriske kvalitet af skulpturparken i Allerød, og det har længe været et stort ønske for os at erhverve det flotte og spændende kunstværk på permanent basis. Nu er det ønske gået i opfyldelse, til glæde for både skulpturparken og dens mange gæster, siger han.

Skulpturparken Allerød er siden 2015, da den blev etableret, vokset fra tre skulpturer på de cirka 10 tønder land i Allerød Tennispark til 30.

Formålet med parken er at udstille store og betydelige værker af danske og internationale kunstnere, og i dag kan man se skulpturer af blandt andet Karl Aage Riget, Børge Jørgensen, Jun-Ichi Inoue, Eli Benveniste og Gunnar Palander.

Skulpturparken har som nævnt i begyndelsen været uheldig i den seneste tid. Dels er to relieffer af billedhuggeren Bjørn Poulsen blevet udsat for hærværk, dels har et jordskred under den ellers nyerhvervede og nyrenoverede skulptur »Åbne døre« af Eli Benveniste gjort det nødvendigt at genoprette og renovere skulpturen endnu en gang.