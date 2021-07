Rasmussen Events, som ejer det meste af Lynge Grusgrav, har nu lovet at fjerne to biler, der ligger på bunden af den største af søerne i grusgraven. Foto: Allan Nørregaard

Gamle bilvrag kan forurene sø

Bilvragene på bunden af den store sø i Lynge Grusgrav skal bjærges. Det konkluderer en miljørisikovurdering fra Cowi.

Allerød - 04. juli 2021 kl. 06:52 Af Anne-Mette Rasmussen

En risikovurdering fra Cowi slår nu fast, at der er en risiko for, at bilvragene på bunden af den store sø i Lynge Grusgrav kan forurene området. Derfor anbefaler den rådgivende ingeniørvirksomhed, at bilerne bjærges.

Den anbefaling bliver taget til efterretning hos Rasmussen Events Aps, som ejer den del af Lynge Grusgrav, hvor bilerne ligger.

- Vi følger rapporten og fjerner bilerne, fordi det er det, der bliver anbefalet, siger Hans Henrik Klovborg. Han er direktør i City Property Holding A/S, som styrer de juridiske enheder efter Michael Henriksens dødsbo, herunder Rasmussen Events.

Personligt mener han dog ikke, at en bjærgning af bilerne kommer til at gøre en forskel.

- Min holdning er, at den forurening der eventuelt måtte have været, den er sket. Jeg tror ikke, at de biler kan indeholde mere. De har nok ligget dernede i mere end 20 år, så jeg tænker, at tankene er tømt, siger han.

En dyr affære Alligevel har firmaet frivilligt indvilget i at sørge for at fjerne bilerne fra søens bund. Det regner Hans-Henrik Klovborg med, at Rasmussen Events kommer til at bruge mellem 50.000 og 100.000 kroner på, for det er ikke en helt nem opgave.

- Vores dykkere siger, at der er to biler, og at de ligger ovenpå hinanden. Den nederste ligger helt nede i dyndet og bliver svær at få fat i. Samtidig er det svært at komme tæt på bilerne, på grund af hvor de er placeret i søen. De ligger på fem meters dybte et sted, hvor der er meget stejlt. Så bjærgningskøretøjet skal holde ret langt oppe på en sti, og vi skal samtidig sikre os, at der ikke er noget, der skrider, når vi begynder at trække. Det er noget specielt grej, der skal til, siger Hans Henrik Klovborg.

Han maner samtidig til tålmodighed, da han først skal have undersøgt, hvem der kan hjælpe med opgaven.

- Det varer lige lidt og bliver nok først en gang i efteråret. Men nu har de ligget der i 20 år, så der sker nok ikke noget ved, at der går et halvt år mere, siger han.

Vil have tidsplan Allerød Kommunes miljøchef Niels Erik von Freiesleben bekræfter, at Rasmussen Events Aps nu frivilligt arbejder på at få bjærget de to biler i søen. Det er ifølge kommunen også det, der bør gøres.

- Rasmussen Events vælger at følge rapportens anbefaling. Allerød Kommune har ikke grundlag for at drage en anden konklusion, siger miljøchefen.

Kommunen har derfor nu bedt Rasmussen Events om en tidsplan samt en beskrivelse af, hvordan bjærgningen skal udføres. På baggrund af tilbagemeldingen fastsætter kommunen en tidsfrist.

- Når vi modtager ovenstående fra Rasmussen Events, tager vi som myndighed stilling til, om det er tilstrækkeligt, eller om vi som myndighed kræver yderligere foranstaltninger. Herunder også om den frivillige aftale er tilstrækkelig, eller om vi skal foretage yderligere håndhævelse som myndighed, siger Niels Erik von Freiesleben.

Men han må nok vente lidt på tidsplanen.

- Kommunen vil gerne vide, hvornår vi gør det, men det kan jeg ikke lige svare på endnu, siger Hans Henrik Klovborg.

Begrænset risiko Ifølge Cowi er der kun en begrænset risiko for, at for eksempel grundvandet kan blive forurenet, hvis man lader bilerne blive liggende på bunden af søen i Lynge Grusgrav.

Men alligevel anbefaler de rådgivende ingeniører, at bilvragene bjærges.

I sin rapport skriver Cowi blandt andet:

»Der vil formentlig stadig være miljøfarlige stoffer i de to bilvrag. Hvis bilvragene bliver liggende på bunden af søen, vil der med tiden ske udslip af disse stoffer, ligesom tungmetaller og andre stoffer vil blive nedbrudt og spredt til omgivelserne«.

Det fører frem til rapportens afsluttende konklusion:

»Da det er uafklaret, om der stadig er brændstof i bilernes tanke, anbefales det, at bilvragene fjernes fra søen, således at den om end begrænsede risiko for forurening af grundvandsforekomsten fjernes«.