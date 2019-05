Martin Lidegaard fra Radikale har foreslået, at de kommuner, der huser et asylcenter, skal have adgang til et overordnet beredskab i vanskelige sager. Forslaget kom, efter at fem uledsagede flygtningebørn i marts måned stak af fra Center Sandholm. Foto: Allan Nørregaard

Gadebørn flyttes til Nordjylland

Det fremgår af de svar, som integrationsministeriet har givet på flere spørgsmål fra Radikale vedrørende uledsagede flygtningebørn med gadeorienteret adfærd i Center Sandholm. Spørgsmålene stillede Radikale, efter at fem uledsagede flygtningebørn i marts måned stak af fra Center Sandholm, da Allerød Kommune kom for at tvangsfjerne dem, fordi det blev vurderet, at de mistrivedes.

- Ud fra svarene er det jo tydeligt, at der er et problem med de her gadebørn, og at det tilsyneladende er vokset. Nu har man så besluttet som et pilotprojekt at flytte dem til et center i Aars. Man tænker, det vil bringe dem længere væk fra de kriminelle miljøer, og det kan måske give mening i forhold til at få dem væk fra København. Men det løser jo ikke problemet i forhold til, hvordan man kommer det her til livs, og hvordan man hjælper den enkelte kommune, siger den Radikale næstformand, der i forbindelse med sagen om de forsvundne børn var ude med et forslag om, at de kommuner, der huser flygtningecentre, skal have adgang til et overordnet beredskab.