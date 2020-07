Besøgsgården Barresøgård lukkede dørene op for 50 gæster. For de yngste var det et længe ventet gensyn med dyrene. Foto: Allan Nørregaard

Gårdens dyr fik selskab igen

Men i denne weekend fik gårdens dyr endelig besøg igen, da man kunne tage på udflugt til gården. Der måtte dog kun lukkes 50 gæster ind, og billetterne skulle købes på forhånd for at sikre, at der ikke myldrede for mange ind på gården, som er vant til flere hundrede gæster på de gode dage.