Politidirektør i Nordsjællands Politi, Jens-Christian Bülow, programchef i Bo trygt Britt Wendelboe og borgmester Karsten Längerich mødtes torsdag på rådhuset for at underskrive den nye aftale, der gør Allerød til Bo trygt-kommune. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Går efter ny Danmarksrekord i godt naboskab

Allerød Kommune, Nordsjællands Politi og Bo trygt underskrev torsdag en aftale om fælles forebyggelse af indbrud. Allerød bliver dermed den 10. Bo trygt-kommune i landet og den tredje i Nordsjælland.

Allerød - 23. april 2021 kl. 06:39

Ni. Det er antallet af anmeldte indbrud i Allerød Kommune i det første kvartal af 2021. Antallet af indbrud i den samme periode sidste år var 37, og der er dermed tale om et fald på 76 procent. Kun én kommune i hovedstadsområdet har haft færre indbrud end Allerød. Det er Dragør med 8.

De lave tal skal naturligvis ses i lyset af, at rigtig mange danskere arbejder hjemmefra på grund af corona. Men selvom indbrudstallene for tiden er rekord-lave, kan de fortsat blive bedre, understreger Britt Wendelboe, der er programchef i Bo trygt.

- På trods af de fine coronatal havde vi i 2020 i Danmark stadig dobbelt så mange indbrud som i Sverige og tre gange så mange som i Tyskland. Derfor er det vigtigt at arbejde bevidst med, siger hun.

Flere nabohjælpere Dermed er der også basis for den såkaldte partnerskabsaftale, som Allerød Kommune, Bo trygt og Nordsjællands Politi underskrev i går.

Med aftalen vil parterne arbejde hen imod at komme under 80 årlige indbrud i kommunen i løbet af de næste fem år samt at få endnu flere nabohjælpere.

- Det er vigtigt at få sat den lokale dagsorden. Og her i Allerød er det faktisk lidt specielt, fordi kommunen, der allerede har Danmarksrekord i nabohjælpere med 38 procent, sætter Danmarks mest ambitiøse mål ved at stræbe efter at nå op på 60 procent af husstandende. Vi ved, at nabohjælp virker, derfor er det et vigtigt mål at stræbe efter, siger Britt Wendelboe, som mener, at Allerød med aftalen er med til at gå foran og sætte et helt nyt niveau for indbrudsforebyggelse.

- Bo Trygt i Allerød Kommune vil både skabe mere tryghed og bidrage med vigtig viden og erfaring om, hvordan vi lokalt og på landsplan kan blive bedre til at forebygge indbrud. Lokale indsatser i et tæt samarbejde mellem kommune, politi og borgere er et af vores stærkeste redskaber, siger hun.

Ifølge politidirektør Jens-Christian Bülow er samarbejdet nødvendigt.

- Politiet har en vigtig opgave, når det gælder indbrud, men vi kan ikke alene. Vi plejer i spøg at sige, at vores yndlingsborgere er hundeluftere og nabohjælpere, fordi vi ved, det virker i forhold til at holde indbrudstyve væk. Indbrudstyve vil helst have arbejdsro og trækker andre steder hen, hvis de bliver kontaktet af naboer eller folk fra nabolaget, der lufter hund, siger han og tilføjer:

- Borgerne er også helt generelt selv blevet mere bevidste om, at de selv kan gøre mange ting for at forhindre indbrud. Ting som at klippe hæk, tænde lys i huset og sørge for at naboen fylder i skraldespanden, når man selv er væk.

Halvering af indbrud De nationale tal for indbrud i første kvartal af 2021 blev offentliggjort onsdag, og som nævnt i indledningen er de faldet markant i forhold til sidste år.

På landsplan er der tale om et fald på 40 procent. Fra 2019 til 2020 kunne man også konstatere et fald.

- Vi kan selvfølgelig ikke sole os i, at tallene er endnu bedre i år end sidste år. For i hele det kvartal, vi lige er gået ud af, har der været nedlukning, mens det kun gjaldt for 10 dage i samme kvartal sidste år. Men allerede i januar og februar sidste år, før nedlukningen, kunne vi se en positiv effekt. Og går vi lidt længere tilbage, kan vi se, at siden 2009 er antallet af indbrud i Danmark halveret i forhold til 2020. Jeg kender ikke til, at der er lavet studier af hvorfor. Men min vurdering er, at det er en kombination af målrettet politiarbejde og at borgere og kommuner har øget deres fokus på, hvad de selv kan gøre, siger politidirektøren.

Det understreger vigtigheden af den nye Bo trygt-aftale imellem de tre parter.

- Med partnerskabet mellem Bo trygt, Allerød Kommune og Nordsjællands Politi er vi sammen om at nedbringe antallet af indbrud og at øge trygheden i kommunen. Ved at være flere i dialogen med borgerne om tryghed, naboskab og nabohjælp som middel mod indbrud er vi stærkere i arbejdet for en endnu mere tryg kommune, siger Jens-Christian Bülow.

Nye muligheder Borgmester Karsten Längerich (V) er også glad for aftalen, og han har allerede en dialog med grundejerforeningerne på tegnebrættet.

- Noget af det vigtige ved denne aftale er den informationskampagne, der kommer ud af det. Og min tanke er, at jeg som noget af det første vil invitere kommunens grundejerforeninger til et møde, hvor de kan blive informeret og inspireret og derefter bringe den vigtige viden videre til deres medlemmer, siger han.

- Allerød Kommune er et godt sted at bo, og vi har en befolkning, som værner om sit lokalområde. Det er ikke tilfældigt, vi har landets højeste andel af nabohjælpere. Men hvert eneste indbrud er et indbrud for meget og har konsekvenser for dem, der lider skade. Derfor glæder det mig, at vi nu med samarbejdet får nye redskaber og muligheder for at sikre Allerød.