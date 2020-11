Går direkte ud i en cykelsti

Beboerne i de røde andelsboliger på Amtsvej 14 og 12 i Lillerød har direkte adgang til Amtsvej, hvor der går et fortov lige uden for deres boliger.

"Jeg har oplevet to gange, at jeg er kommet ud på fortovet og har været lige ved at blive kørt ned ad en cyklist", siger hun.

Allerød Kommune planlægger at anlægge cykelsti på Amtsvej til foråret, og Anne Marie Johnsen tror, at det kan være det, at folk har hørt om den kommende cykelsti, der gør, at de nu er begyndt at cykle på fortovet. Men indtil cykelstien er kommet, er opfordringen fra hende klar.