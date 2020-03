Frygter kommunale corona-fyringer

Konservatives gruppeformand Jørgen Johansen er glad for, at Allerød Kommune nu får mulighed for at holde politiske møder via Skype. For der venter byrådspolitikerne store og svære beslutninger, mener han.

- Kommunen er jo udfordret ligesom resten af verden i forhold til økonomi og alt muligt andet. Og der skal jo træffes nogle beslutninger på den anden side af det her, der måske er ikke er så sjove. Jo før man kan komme i gang med det arbejde jo bedre. Hvis vores økonomi er nedadgående, kan jeg godt være bange for, at det kommer til at betyde afskedigelser, og det bliver vi nødt til at tale om. 80 procent af vores udgifter er lønninger. Så med mindre man vægler at holde hånden under kommunerne, så får det nogle konsekvenser, siger Jørgen Johansen.