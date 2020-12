Se billedserie Allerød Fodbold Klubs klubhus ligger centralt placeret omgivet af fodboldbaner. Både i fodboldklubben og hos byrådspolitikerne fra Konservative er der modstand mod planer for boligbyggeri på Sportsvej.

Frygter boligbyggeri på boldbaner

Allerød - 09. december 2020 kl. 05:04 Af Joachim Christensen

Arealet ved Sportsvej i Allerød, hvor der nu er både midlertidige flygtningeboliger og fodboldbaner, skal have en ny helhedsplan, der skal dække over ét sammenhængende område, der deles op i tre boligudbygningsfaser.

Det mener et flertal fra Venstre og Socialdemokratiet, der i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget (TEPMU) har indstillet at igangsætte helhedsplanen med en første fase, der omhandler private boliger, anden fase almene boliger, mens tredje fase endnu står mere fri.

Det vil samtidig være et krav for helhedsplanen, at den skal tage stilling til, hvorledes Allerød Idrætsparks fremadrettede funktion passes ind i området, og hvordan omplacering af fodboldbanerne, der benyttes af Allerød Fodbold Klub, kan ske.

På et møde i Økonomiudvalget tirsdag blev det besluttet, at sagen skal drøftes og genoptages senere, for der er visse uenigheder hos flere af de andre politiske partier.

I TEPMU udtrykte Enhedslisten ønske om at bytte rundt på de to første faser, så byggeriet af almene boliger kommer først. Konservative har en mere principiel modstand mod helhedsplanen.

De ønsker en langsommere og mindre udbygning af Allerød Kommune.

- Vi mener ikke, Allerød skal udbygges så hurtigt og så voldsomt, som der er lagt op til. Med de byggerier vi har gang i i bymidten og i Blovstrød, der kommer vi rigeligt op på det antal borgere, Allerød har behov for, siger Økonomiudvalgsmedlem Erik Lund (K).

Derudover er det særligt inddragelsen af fodboldbanerne, der vækker bekymring. Formand for Allerød Fodbold Klub, Flemming Bærentzen, havde mandag et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg håber meget, at Allerød Kommune vil skrinlægge alle planer om boligudbygning af området ved Sportsvej, hvor en inddragelse af de eksisterende fodboldbaner overhovedet er i tankerne, skrev han.

Borgmester Karsten Längerich (V) mener dog ikke, at der bør være den store grund til bekymring.

- Det kommer an på, hvad man er bekymret over. Der er ret bred enighed om, at der ikke skal ske reduktion i fodboldbaner og idrætsanlæg, så det er ikke det, det drejer sig om. Der skal bygges der, hvor der er flygtningepavilloner i dag, og hvis ikke der kommer yderligere idrætsinvesteringer i området, så vi skal anlægge en hal, så tror jeg ikke, der bliver behov for at flytte nogle fodboldbaner, siger han.

Den vurdering får dog ikke Erik Lund til at falde til ro.

- I øjeblikket er lokalplanen udlagt til idrætsbyggeri eller svømmehal. Lokalplanen siger klart, at det skal ligge syd for sportsvej, og det er det rigtige sted. Vi mener ikke, der er behov for boligerne, men hvis man endelig vil, så lad da den lokalplan der er nu være, for den er genial, siger han.

Løsningen med at flytte fodboldbaner er ifølge Erik Lund ikke et optimalt kompromis.

- Vi har nogle fodboldbaner, som ligger genialt i forhold klubhuset. Flytter man dem langt ud i transportkorridoren, vil klubhuset ligge i den ene ende. At inddrage fodboldbaner vi har kæmpet for, det er fuldstændig tåbeligt, siger han.

Diskussionen om en ny helhedsplan for arealet ved Sportsvej bliver genoptaget på Økonomiudvalgets næste møde.