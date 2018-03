Frivillighedspris til unge ridepiger

I Stutsborg Rideklubs verden kan frivillighed være mange ting. For eksempel to timer i kiosken ved et stævne en gang imellem eller et fast ugentligt engagement. Fælles for frivilligheden er det dog, at det typisk er ulønnet, og at man gør det, fordi man gerne vil gøre noget for andre.

- Mange kunne have fået den, men vi har valgt, at den i år går til to, som har lagt sjæl og hjerteblod i at udvikle et Lucia-arrangement for deres kammerater. I gjorde det helt selv, piger. Lige fra I var på kursus, til arrangementet var overstået, I fik kun hjælp, når I bad om det, og det var et flot og stemningsfyldt Lucia-optog. Det var en fornøjelse at opleve jer på AIUs unglederkurset, hvor I som de tidligere deltagere var engagerede og kom med masser af input. Hver gang jeg er med på de kurser, bliver jeg bekræftet i en gamle undersøgelse, der viser at ridepiger bliver gode leder.