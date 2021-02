Jesper Holdflod Pallesen (S) er formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, der vil se på, hvordan man i højere grad kan inddrage frivillige på kommunens plejecentre. Foto: Allan Nørregaard

Frivillige skal give mere nærvær og omsorg på plejecentre

Medarbejderne på kommunens plejecentre har travlt, og det kan knibe med at få tid til gåture og hyggestunder med beboerne.

Derfor vil Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget nu se på, hvordan man i højere grad kan inddrage frivillige i de aktiviteter.

- Der er for eksempel nogle frivillige, der har kørt et projekt med storskærme, som de har brugt til at skabe aktiviteter i form af blandt andet spil og film. Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan man har arbejdet med det, og sådan noget vil vi rigtig gerne have mere af. Også gerne frivillige der tager beboerne med ud at gå en tur eller drikker kaffe med dem, siger Jesper Holdflod Pallesen, der er formand for udvalget.

For personalet er nærværet ofte noget, der skal prioriteres i forhold til andre ting, og det er kun blevet mere tydeligt i coronatiden.

- I normale tider laver beboerne også forskellige ting med medarbejderne. Det er alt lige fra sang og bevægelse til bowling i fællesrummet og at spise sammen. Medarbejderne laver de ting, der kan lade sig gøre, alt efter hvad borgerne kan. Og alt efter hvad der er tid til, for personalet skal selvfølgelig altid prioritere. Når man som medarbejder laver sådan nogle ting, tager man af overskuddet, og det har der ikke været så meget af i coronatiden, siger udvalgsformanden.

Unge på vej Allerød Kommune har også en klippekortsordning, som betyder, at beboerne har 45 minutter til rådighed til aktiviteter hver anden uge. Minutter kan spares op til maks tre timer. Aktiviteterne kan være ting som at gå en tur eller blive ledsaget på museum eller til frisøren.

Men de frivilliges indsats er der stadig brug for i stor stil på plejecentrene.

- Vi har aftalt i udvalget, at vi skal have et tema om, hvordan vi kan blive endnu bedre til at inddrage de frivillige på vores plejehjem, så vi kan skabe noget mere fællesskab, nærvær og omsorg på stederne. Det vil vi gerne, for vi kan i høj grad bruge mere af det, siger Jesper Holdflod Pallesen.

Han tilføjer, at kommunen også netop har sat penge af til at ansætte unge, der har lyst til at komme og hygge om de ældre på plejehjemmene.