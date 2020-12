Jesper Holdflod Pallesen, der er formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, er taknemmelig for, at en række medarbejdere har meldt sig frivilligt til at give en hånd med i ældreplejen. Foto: Allan Nørregaard

Frivillige letter presset på ældreplejen

Allerød - 22. december 2020 kl. 16:39 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Covid-19 har sneget sig ind på plejecentrene i Allerød, hvor der nu er indført besøgsrestriktioner på både Lyngehus og Skovvang efter smitte blandt både beboere og ansatte.

Formand for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod Pallesen (S) glæder sig derfor over, at vaccinationerne efter alt at dømme venter forude. Derudover har en række af kommunens medarbejdere tændt endnu et lys i mørket. De har meldt sig til at gøre en frivillig indsats i ældreplejen.

- Vi mangler simpelthen personale på ældreområdet nu, fordi der er så meget pres på, og 11 personer har pt meldt sig frivilligt til at gå ind i det arbejde. Det er virkelig et lyspunkt i det her mørke, at så mange har meldt sig til at gøre en frivillig indsats i vores ældrepleje. De træder ind og tager de opgaver, der kræver mindst sundhedsfaglig viden. De kan for eksempel gøre rent og hjælpe til, så de uddannede kan koncentrere sig om de mere plejefaglige opgaver, siger Jesper Holdflod Pallesen.

Der er som sagt 11 kommunale medarbejdere fra andre fagområder, som er blevet overført til ældreplejen. Derudover har også en række andre stillet sig til rådighed.

- Det er imponerende, at så mange har meldt sig. Det er en kæmpe hjælp, for det er jo ikke sådan, at vi bare kan gå ud at finde en masse nye medarbejdere på det her område, hvor der i forvejen er mangel på arbejdskraft. Og hele ældreplejen er presset i øjeblikket, siger han.

De 11 medarbejdere er allerede i gang og er foreløbig overflyttet til ældreplejen frem til den 1. januar.