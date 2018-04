Fritz Hansen er garant for kvalitetsmøbler - her Ægget.

Send til din ven. X Artiklen: Fritz Hansen med ny fremgang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fritz Hansen med ny fremgang

Allerød - 09. april 2018 kl. 06:07 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en omsætning på 632 mio. kr. og en vækst på fem procent i 2017, kan møbel- og designproducenten Republic of Fritz Hansen med hovedsæde i Allerød glæde sig over endnu et tilfredsstillende år. Resultatet før skat blev 125 mio. kr., hvilket er på niveau med 2016.

Ifølge egen målsætning skulle der i år omsættes for 750 mio. kr., men det er ikke lykkedes, og forventningen er nu ændret til en 2018-stigning på 10 procent og at omsætningen lander i underkanten af de 700 mio. kr. Kursfald i pund og dollar har i det forløbne år haft en negativ effekt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I pressemeddelelsen fra virksomheden om årsregnskabet hedder det, at den fortsat positive udvikling kan findes i generelt gunstige tider - og særligt markeder som Norden, Korea og Japan, men også på tværs af produktgrupper, hvor især Objects, den kun to år gamle accessories-linje, har vist sig at være en økonomisk og brandingmæssig succes.

De nordiske »hjemmemarkeder« leverer forsat vækst, men især Asien har med 22 procent øget omsætning bevist, at interessen for dansk design er stigende i Fjernøsten. 2017 blev bl.a. brugt på at styrke distributionen og har budt på introduktionen af House of Fritz Hansen - et partnerdrevet luksusunivers, hvor kunderne får en gennemdesignet helhedsoplevelse, som fik sin start i Bangkok og senere i Jakarta.

Indtoget i Asien er markant ved at alene Japan voksede med 33 procent. Korea tog et tigerspring og leverede en imponerende vækst på hele 45 procent, som gør landet til Fritz Hansens femte største marked, hvor salget ligger fordelt på alle tre produktgrupper; møbler, lys og accessories. Det er kun tre år siden, at Fritz Hansen etablerede sig i Korea, hvilket giver firmaets økonomidirektør Lars Torp Madsen optimisme og tro på, at flere asiatiske markeder vil skabe lignende succeshistorier.

Efter succesfuldt at have åbnet egen stolefabrik i Polen i 2014, valgte Fritz Hansen i 2017 at investere i en større udvidelse af de fysiske rammer samt at fordoble medarbejderstyrken. Det er omkring 100 medarbejdere i Polen - og ambitionsniveau samt tempo er ikke sænket for 2018.

Fritz Hansen har allerede været på to betydelige messer i Stockholm og Paris samt introduceret nye produkter i alle tre kategorier.

»Det er her at Fritz Hansen, Lightyears og Objects-universet viser sin styrke og inspirerer alle ved at vise sammenhængende indretning og design med et sikkert Fritz Hansen-aftryk«, siger Lars Torp Madsen.