Fritidskunstnerne, der blev til forening

Til at begynde med var de fire. Nu er de 82. Kunstnersammenslutningen Farvegladerne har været igennem en forunderlig udvikling, siden den blev dannet i 2000. Formand Jette Bøving kom til kort efter begyndelsen.

- Det hele begyndte i år 2000, fordi der var fire kunstnere, som gerne ville udstille i de flotte lokaler på Kirkehavegaard. De fik at vide af kommunen, at det kunne de ikke gøre gratis, med mindre de havde en forening. Og så lavede de en forening og kom i gang. Jeg så deres udstilling og tænkte, at det ville jeg også gerne være med i, fortæller Jette Bøving.