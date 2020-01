Det er området her, som DN og Allerød Kommune ønsker fredet. Ansøgningen er sendt af sted til Fredningsnævnet, der nu skal tage stilling til den. Foto: DN Allerød Foto: Picasa

Fredningsforslag er sendt af sted

Allerød - 09. januar 2020 kl. 22:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Anne-Mette Rasmussen

Kort før jul var der post til Fredningsnævnet. Afsenderen var DN og Allerød Kommune, og indholdet var et fredningsforslag for området nord for Bastrup Sø. Formålet med den ønskede fredning er først og fremmest at beskytte de store geologiske værdier i landskabet, men også at forbedre offentlighedens adgang til området.

Idéen om at frede området fik en lidt rodet begyndelse, efter at en gruppe lodsejere i området henvendte sig til DN og præsenterede deres tanker om at frede området nord for Bastrup Sø. For forslaget blev til en start afvist af det daværende Teknik- og Planudvalg, fordi man var bange for, at det ville blive for dyrt for kommunen i forhold til kompensationer til lodsejerne.

Det var i efteråret 2017. Efterfølgende gav Økonomiudvalget dog grønt lys til at arbejde for en fredning, og derefter indgik Allerød Kommune og DN et samarbejde om sagen. Det førte blandt andet til en række borgermøder og høringer, og undervejs oprettede lodsejerne en forening. Den har deltaget aktivt og konstruktivt i udarbejdelsen af fredningsforslaget.

Forslaget om fredning af Bastrup Nord er således blevet til på grundlag af et tæt samarbejde mellem lodsejerne, DN og Allerød Kommune.

- Det er faktisk helt unikt, at et fredningsforslag nyder så stor opbakning blandt lodsejerne og byrådet. Det, synes jeg, er værd at bemærke, siger Marianne Engberg, der er formand for DN Allerød.

Hun har kun ros til overs for både Allerød Kommune og lodsejerne samt det gode samarbejde.

Området omkring Bastrup Sø er en del af Danmarks største tunneldals-system, der strækker sig fra Øresund mod øst og helt til Slangerup mod vest. Landskabet, der er af national geologisk betydning, er skabt i slutningen af sidste istid for mere end 15.000 år siden, og det består af et finmasket system af tunneldale, bakker og åse.

I det åbne kulturlandskab, mellem Lynge og Bastrup Sø, er geologien synlig, og det gør området meget oplevelsesrigt, og det er netop det fredningen skal bevare. Landskabet og naturen bør vi beskytte, så det sikres til fremtidige generationer og ikke ødelægges ved eksempelvis skovrejsning eller bebyggelse, mener fredningsmedarbejder i DN, Kåre Tvedegaard, som siger:

- Det er efterhånden sjældent at finde et åbent og uspoleret landskab så tæt på København. Det bør vi værne om med den stærkeste form for beskyttelse, vi har, nemlig fredning.

Med fredningen vil naturen i området også blive bedre beskyttet. Der bliver forbud imod at ødelægge naturområder med sprøjtegift, gødskning eller oppløjning. Et tredje væsentligt formål med fredningsforslaget er at skabe bedre adgang til området for offentligheden.

Det er ikke alle lodsejere i området, der er begejstrede for fredningen. Sidste år varslede lodsejer Jens Maribo via Ejendomsretten.dk »et ikke ubetydeligt tocifret millionkrav i erstatning«.