Allerød-virksomheden Ljungdahl A/S har siden 1972 leveret fuge- opg tætningsløsninger.

Fra leverandør til producent på to år

Allerød - 11. januar 2021 kl. 14:16

For to år siden førte et opkøb til, at fuge- og tætningsspecialisten Ljungdahl A/S i Allerød strømlinede virksomheden og gik fra at være leverandør til at producere egne varer. Og det har givet bonus.

"Med tiden har virksomhedens aktiviteter været spredt ud over områder, der ikke lå inden for kernekompetencerne. Med ejerskiftet blev det muligt at levere fra egen produktion og stille langt større krav til produkterne samt at strømline virksomheden," fortæller direktør Thomas Vilmar i en pressemeddelelse.

Siden ejerskiftet har Ljungdahl lanceret adskillige nye produkter under eget navn. Herunder et fuldt produktprogram til at etablere tæthedsplaner i byggeriet. Samtidig har man afviklet produktgrupper, som lå for langt væk fra virksomhedens primære kompetencer, som er facadelukning, fugning og tætning.

Over 100 nye kunder De nye tiltag har fået antallet af ordrer i fugesegmentet til at stige med 20 procent og resulteret i mere end 100 nye kunder.

Inden for glas og facade samt i tømrersegmentet har man oplevet god vækst samtidig med, at der er investeret i at øge kendskabet til virksomhedens kompetencer og tekniske viden i branchen.

Thomas Vilmar fremhæver også massive investeringer i lager og logistik, samt i udvidelse og opkvalificering af medarbejderstaben.

I dag er der 13 fastansatte tilknyttet kontoret i Allerød. jesl