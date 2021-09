Se billedserie Den lille kasette, der kan indeholde en celleprøve, er hjertet af produktsortimentet hos ChemoMetec. 40 procent af omsætningen kommer fra analysekassetterne. COO Martin Glensberjg delte kassetten ud som »visitkort«. - Vores succes og vækst skyldes denne kasette. Den har alting i sig for at lave en analyse. Foto: Foto: Kenn Thomsen

Fra et langt sejt træk til en stejl succes

Allerød - 07. september 2021 kl. 17:29 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

- Vi vidste ikke, hvordan man gjorde, vi har bare gjort det, som vi troede var rigtigt.

Sådan sluttede COO Martin Glensbjerg fra virksomheden ChemoMetec sin fortælling på Sjællandske Mediers jubilæumskonference om, hvordan ChemoMetec siden 1996 voksede ud af et soveværelse og en stue i en lejlighed på Frederiksberg, via en tidligere frisørforretning og garage i Gladsaxe til det nuværende hovedsæde i Allerød, hvor omkring 150 medarbejdere producerer måleinstrumenter med tilhørende analysekassetter, og sender produkterne ud til kunder i hele verden.

- Vi bliver ofte omtalt som en medicotech-virksomhed, men vi betragter os selv som en industrivirksomhed, fortalte Martin Glensbjerg, mens han tog dagens gæster med på iværksætterrejsen.

FAKTA ChemoMetec A/S

Allerød

Producerer instrumenter til automatisk celletælling og dertil hørende forbrugsvarer samt yder kundeservice og -support.

147 medarbejdere

97 procent af omsætningen går til eksport

Primære markeder: USA, England, Tyskland, Frankrig og Kina.

Stiftet i 1997 af Frans Ravn, Börkur Arnvidarson og Martin Glensbjerg (COO)

Flyttede til Allerød i 2001

Børsnoteret i 2006

Nøgletal fra årsrapport 2019/2020:

Omsætning: 214 mio. kr

Resultat efter skat: 59 mio. kr

Vækst 22 procent

Markedsværdi: 5,5 mia. kr.

Forventning til 2020/2021:

Omsætning: 281 mio. kr.

Driftsresultat: 135 mio. kr. Fik en god ide Rejsen begyndte, da de tre stiftere Frans Ravn, Börkur Arnvidarson og Martin Glensbjerg arbejdede sammen i udviklingsafdelingen på virksomheden Foss i Hillerød. Foss laver måleudstyr til centrallaboratorier og mejerier men havde også nogle overvejelser om at nå helt ud til den enkelte landmand og hans malkekøer.

- Vi får en ide til en celletæller, som kan produceres billigt. Det er et skuffeprojekt, som vi arbejder på i weekenden og om aftenen. Da vi præsenterer det til ledelsen, så forventer vi klapsalver for vores initiativ, men de siger pænt nej tak og beder os om at koncentrere sig om vores andre projekter, siger Martin Glensbjerg og understreger, at hans fortælling ikke er et angreb på Foss.

- Det her sker på alle store virksomheder. Det passer ikke ind, når nogle tosser, som os præsenterer en idé udenfor planerne.

Blev sure og sagde op Reaktionen var, at de tre ingeniører blev sure og sagde op.

- Og hvad skulle vi så gøre? Vi kunne ikke få ideen ud af hovedet. Vi havde ikke en rød reje, men vi besluttede at starte for os selv, og vi brugte dagpengesystemet, og håbede på, at vi ikke kom i job. Vi fandt også frem til en støtteordning, der hed »Innovative iværksættere«, hvor vi kunne få penge i hånden. Det var Teknologisk Institut, der administrerede det, så vi sendte en ansøgning, men så bad de om en forretningsplan, fortalte Martins Glensbjerg.

- En forretningsplan? Hvad er det for noget, tænkte vi, men gik så hjem og regnede på, hvor mange besætninger af malkekvæg, der er i verden, hvad udstyret måtte koste, budget o.s.v.

Begyndte i soveværelset De tre opfindere flyttede også ind i Frans Ravns lejlighed på Frederiksberg, hvor sengen blev rykket ud af soveværelset, som i stedet blev omdannet til laboratorium og udviklingsværksted, mens stuen blev brugt som møde- og arbejdsrum. Ansøgningen til Teknologisk Institut blev godkendt, og i 1997 blev ChemoMetec stiftet. Det betød, at virksomheden kunne rykke ind i egne, lejede lokaler i Gladsaxe.

- Vi knokler løs og får lavet en celletæller, som vi sælger til virksomheden DeLaval i Sverige. Vi udvikler, de producerer og sælger, og det indbragte os de frøste 10 millioner kroner, fortæller Martin Glensbjerg, der fra talerstolen også viste ChemoMetecs første celletæller frem, som stadig er i brug.

»Det er et meget, meget langt sejt træk at sælge til vores kunder. Det er vigtigt, at kunderne får en god support, for hvis vi gør det ordentligt, så bestiller de igen«



Martin Glensbjerg, COO ChemoMetec »Det er et meget, meget langt sejt træk at sælge til vores kunder. Det er vigtigt, at kunderne får en god support, for hvis vi gør det ordentligt, så bestiller de igen« Nyt insturment åbnede nye døre Martin Glensbjerg og hans to medstiftere besluttede dog, at virksomheden skulle sælge direkte til egne kunder, for at øge indtjeningen. Indmaden fra den første celletæller blev derfor indbygget i de instrumenter, som ChemoMetec er kendt for i dag, de kaldes NucleoCounter, og så blev døren »sparket ind til Novo«, for at høre, om de ville købe den. Og Novo sagde ja.

I dag bruges ChemoMetecs celletællere, når der skal analyseres pattedyrsceller i forbindelse med produktion af medicin. Eller når man vil finde hunnerne fremfor hannerne i tyresæd i forbindelse med insemination, Når der skal tælles gærceller i forbindelse me dølbrygning. Eller betændelsesceller i mælk. Et af de nyeste steder, hvor teknikken er i brug er i forbindelse med behandling af leukæmi.

- Det et et område indenfor kræftbehandlingen, hvor vi slet ikke var for nogle år siden, men der er kommet nye behandlinger, som kan redde terminalsyge med bestemte former for leukæmi. Man tager celler ud og programmerer immunceller til at angribe kræftcellerne. For at følge den proces, så bruges vores udstyr, fortæller Martin Glensbjerg.

- Det er rart som firma, at man også kan tjene penge på noget, der gavner. Det giver en god selforståelse hos vores medarbejdere, fordi det er i en god sags tjeneste.

