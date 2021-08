Forvaltningen om vejsag: Det er vores ansvar at vurdere

Dokumentation: Allerød Kommunes fulde svar

Efter aftale med Agnete Thomsen (teknisk direktør i Allerød Kommune, red.) sender jeg hermed kommunens svar på jeres henvendelse af 30. juli 2021.



Sagen om Gravenstensvej er speciel ved, at der i forbindelse med udstykningen i 1944 blev taget højde for den problematik, nogle af de vejberettigede oplever i dag, idet vejen blev udlagt væsentligt bredere end den blev anlagt.



Sagen er behandlet på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljø-udvalgets møde den 1. juni, hvor sagens substans også er uddybende beskrevet i de vedhæftede bilag på sagen.

Læs bl.a. bilag med notatet, som i detaljer gennemgår sagen her: https://www.alleroed.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=9144926a-c3cc-435a-aae9-a73be3364e6c&searchText=



Nedenstående er derfor kun en kort opsummering af sagen.



En vejberettiget henvender sig til kommunen og gør gældende, at den private fællesvej jf. Lov om Private fællesveje ” ikke er i ”god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang” og anmoder kommunen om at tage stilling til:



1) ”om der kan tildeles vejret” - hvilket forvaltningen forstår sådan – om vejen kan anlægges i overensstemmelse med vejudlægget jf. privatvejslovens § 26, stk. 2, og

2) evt. (hvis ovenstående ikke løser udfordringen) stillingtagen til, om vejen er i god og forsvarlig stand til færdslens art og omfang, jf. privatvejslovens § 45, stk. 2.



Herefter skal kommunalbestyrelsen, som vejmyndighed efter privatvejslovens § 45, stk. 1, tage stilling til spørgsmålene.

Sagen er derefter belyst bl.a. ved høring af de berørte parter i sagen. Det fremgår af bilagene til sagsfremstillingen i dagsordenspunktet, at der ikke er enighed blandt de vejberettigede om, hvorvidt vejen er i god og forsvarlig stand, og hvorvidt det eksisterende vejudlæg skal respekteres.



Vedrørende vejmyndighedens vurdering i sagen:

Det er en del af en sagsfremstilling, at Forvaltningen kommer med en anbefaling til det politiske udvalg. Som det fremgår af sagsfremstillingen er det en vurdering, som kommunen/vejmyndigheden foretager og afgørelsen kan efterfølgende påklages til Vejdirektoratet, såfremt en part ikke finder afgørelsen korrekt - uanset om udvalget beslutter, at vejen skal anlægges som anbefalet, eller om det besluttes at indsnævre vejudlægget. Sagen genoptages på Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 9. august med de bemærkninger, som parterne er kommet med efter seneste behandling. Der er således ikke ubelyste aspekter i sagen.



Den faglige begrundelse fra vejmyndigheden er beskrevet i sagen, og den er uddybet i bilaget.



Konkret ift. den del af vurderingen, der vedrører renovationsbilen, bløde trafikanter og behovet for gæsteparkering: Kommunen er bekendt med, at det er fysisk muligt at bakke den viste renovationsbil ned ad den privat fællesvej med en mand gående foran den bakkende bil, såfremt der ikke er parkerede biler på stikvejen (hvilket også fremgår af bilag 1, side 10). Dette fremgik også at den video af en bakkende renovationsvogn, som er modtaget i Kommunen fra advokaten, som repræsenterer nr. 5 og 11 - den 15.12.2020. Vejmyndigheden er således bekendt med, at det er fysisk muligt at bakke den viste renovationsbil ned ad den privat fællesvej med en mand gående foran den bakkende bil, såfremt der ikke er parkerede biler på stikvejen (hvilket også fremgår af bilag 1, side 10). Det er vejmyndighedens ansvar også at vurdere, om dette kan ske forsvarligt og hensigtsmæssigt i forhold til de bløde trafikanter - som cyklister og fodgængere - og også ved anden varekørsel mv., hvilket afspejles i vejmyndighedens vurdering og dermed Forvaltningens anbefaling. Derudover vurderes det, at der er behov for, at vejen også kan bruges til gæsteparkering.