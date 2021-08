Ifølge City Container kan de godt bakke en renovationsbil ned af stikvejen her. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Forvaltning holdt oplysninger tilbage for politikere i omstridt vejsag

Allerød Kommune oplyste i deres sagsfremstilling til politikerne, at det ikke er muligt at bakke renovationsbilen ned for enden ad stikvejen. Men det er ikke rigtigt, og det vidste forvaltningen

Allerød - 05. august 2021 kl. 08:23 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Allerød Kommune undlod at oplyse politikerne om, at en væsentlig del af argumentationen for, hvorfor forvaltningen anbefaler en udvidelse og vendeplads på stikvejen til Gravenstensvej, ikke holdt vand. Det er nemlig, i modsætning til hvad forvaltningen har oplyst, muligt for en renovationsbil at bakke ned ad vejen.

Forvaltning anbefaler vendeplads Forvaltningen i Allerød Kommune fremlagde i sagsfremstillingen på Dagsordenspunkt 3 for teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalgets møde den 1. juni i år to beslutningsforslag til politikerne: At udvide vejen og lave vendeplads eller at droppe sagen og lade stikvejen være, som den er. Forvaltningen anbefalede politikerne forslag 1: Etablering af udvidelse og vendeplads.

Forvaltningens begrundelse for anbefalingen kunne man også læse i sagsfremstillingen:

"Det er Vejafdelingens vurdering, at den private fællesvej Gravenstensvej 5-11 ikke er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang med vejens nuværende bredde.

Det skyldes blandt andet, at det ikke er muligt at bakke renovationsbilen ned ad vejen, og at renovationen på den baggrund kan være nødt til at afhente dagrenovationen på en kærre, og at beboerne selv må køre beholderne med genanvendeligt affald frem til stamvejen på tømmedagen. Derudover er det Vejafdelingens vurdering, at der er behov for, at vejen også kan bruges til gæsteparkering."

Som man kan læse, lægges der i begrundelsen stor vægt på renovationsbilens arbejdsopgave, og at det "ikke er muligt at bakke" denne ned ad vejen.

Renovationsbil kan godt bakke Det er bare ikke tilfældet. I en mail fra City Container, der varetager renovationsarbejdet for kommunen, fra 26. maj - seks dage før politikernes møde i TEPMU - skriver City Container til Allerød Kommunes affaldssagsbehandler blandt andet følgende:

"Vi kan godt bakke ned af stamvejen, hvis der ikke holder biler parkeret og som en sikkerforanstaltning går en af vores chauffører som regel imens den anden bakker bilen."

Allerød Nyt har set mailen via dokumenter i sagen tilhørende beboerne i nummer 5 og 11. City Container skriver godt nok, at de godt kan bakke ned af "stamvejen" og ikke "stikvejen". Allerød Nyt har ikke kunne få fat på den pågældende ansatte hos City Container, men man må gå ud fra, at vedkommende mener "stikvejen", som er den, sagen handler om, og som vedkommende bliver spurgt ind til af kommunen. 'Stamvejen' Gravenstensvej er da heller ikke en blind vej. Der er gennemkørsel til Gl Lyngevej via Skelvej, så det vil være mærkeligt, hvis renovationsbilen har behov for at bakke på stamvejen.

Næstformand: Ikke i orden Næstformand i TEPMU, Martin Wolffbrandt (K), bekræfter over for Allerød Nyt, at politikerne på TEPMU-mødet den 1. juni, ikke blev gjort opmærksomme på, at det ikke er et problem for renovationsbilen at bakke ned ad stikvejen.

"Hvis forvaltningen var klar over, at det ikke var et problem, burde de have gjort opmærksom på det på mødet, og sådan har jeg ikke forstået det. Det forekommer helt hen i vejret, hvis man har vidst det her, at man ikke har gjort det klart for os. Det er i mine øjne ikke tilfredsstillende," siger han.

Skal det have konsekvenser?

"Den første konsekvens må være, at spørgsmålet om etablering af en vendeplads falder helt bort. Med hensyn til forvaltningen ville jeg i bund og grund godt have, at de skulle have en stor næse, som man ser det i Folketinget, men det gør man ikke i kommunalt regi. Men det er ikke i orden. Man har brugt tusindvis af skattekroner på konsulentbistand i denne sag, og det har der overhovedet ikke været grund til. Man har gjort noget til et problem, der ikke er et problem."

Med "tusindvis af skattekroner" refererer han til, at Allerød Kommune har brugt 137.500 kroner i administrationsomkostninger i sagen til blandt andet advokatudgifter.

På TEPMU-mødet den 1. juni valgte politikerne i øvrigt at give parterne yderligere tid til at finde en løsning. Det er ikke sket, så TEPMU-medlemmerne forventes at skulle træffe afgørelse i sagen på deres møde 10. august.

Allerød Nyt har også været i kontakt med TEPMU-formand Miki Dam Larsen (S), men han har ikke ønsket at kommentere sagen, før dagsordenen til mødet den 10. august er klar.

Sagen kort Den 1. juni skulle medlemmerne af teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget (TEPMU) på deres møde tage stilling til sagen om udvidelsen af den private fællesvej på Gravenstensvej 5-11.

Vejen er en stikvej, som løber ned til nummer 7 og 9.

Vejen ligger på nummer 5 og 11's matrikler, hvis huse og grunde ligger på hver sin side af stikvejen.

Da grundene blev udstykket i 1944, blev vejen udlagt bredere og med vendeplads.

I nummer 7 og 9 ønsker man nu at få etableret vejen, som den oprindeligt var udlagt, hvilket vil betyde at nummer 5 og 11 mister en markant del af deres grund.

Det er nummer 5 og 11 ikke interesserede i.

