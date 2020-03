Administrerende direktør i Niras Carsten Toft Boesen har netop offentliggjort et tilfredsstillende resultatet for 2019, men han er naturligvis bekymret for de økonomiske følger, der venter af coronakrisen. Foto: Jon Nordahl

Fortsat vækst venter på den anden side af corona

I den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras, der har hovedsæde i Allerød, forventes både omsætning og resultat for 2020 at blive påvirket negativt af corona.

- Vi står midt i en meget alvorlig situation, der påvirker os alle. I en forretning som Niras, hvor vi i forvejen benytter digitale platforme og kanaler i vores daglige arbejde, har vi sørget for at skabe optimale forudsætninger for at opretholde produktionen og leverancer til vores kunder. Der er dog ingen tvivl om, at vores resultat og vores omsætning i indeværende år vil bære præg af den aktuelle situation, siger administrerende direktør Carsten Toft Boesen.