Fortsat uenigheder om rytterbog

Allerød - 12. januar 2021 kl. 20:41 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Allerød: Frederiksborg Amts Avis bragte mandag den 11. januar artiklerne »Søs' bog er usælgelig efter uenigheder med forlaget« og »Forlægger: - Jeg har tabt 60.000 kroner på den bog«. Artiklerne handler om deres uenigheder i forbindelse med udgivelsen af Søs Fejerskov-Quists bog, der er udgivet på Eva Götzsches forlag Egolibris.

Publikationen af artiklerne har for begges vedkommende givet anledning til tilføjelser.

I den ene artikel udtaler Søs Fejerskov-Quist, at hendes bog har solgt godt. Det mener Eva Götzsche ikke er tilfældet.

- Bogen har solgt under 300 eksemplarer i alt. Ikke engang efter dansk målestok kan det betegnes som godt, siger hun.

Forlæggeren er også uenig i udlægningen af de kontraktlige forhold.

I artiklen fremlægges det, at Søs Fejerskov-Quists oprindelige kontrakt ifølge hendes advokat skal overtages på samme vilkår af det nye selskab, da forlaget går konkurs og genoprettes.

- Det er juridisk ukorrekt, at et nyt aps overtager kontrakterne fra en konkursramt juridisk enhed. Et nyt aps overtager præcis det, man bliver enig med kurator om, når det køber aktiverne i et gammelt aps. Søs' kontrakt står ikke anført i listen over aktiver, som det nye aps har overtaget, siger Eva Götzsche.

Endelig er forlæggeren uenig i, at deres kontrakt var indgået uden tidsfrist.

- Søs' gamle kontrakt var ikke tidsubegrænset. Der står højt og tydeligt, at parterne skal genforhandle den efter to år. Efter to år havde jeg ikke engang modtaget et manuskript, siger hun.

Frederiksborg Amts Avis har set kontrakten, hvori der står: »Hver part kan forlange aftalen genforhandlet to år efter, værket første gang er udkommet«.

Altså ikke to år efter, kontrakten er underskrevet.

Af artiklerne fremgår det også, at forlægger Eva Götzsche mener, at hun stort set har skrevet bogen for Søs Fejerskov-Quist. Hun udtaler blandt andet:

» Jeg har taget hendes elendige manuskript og skrevet en bog, der er rigtig fin.«

Til det siger Søs Fejerskov-Quist efterfølgende:

- Jeg leverede et hovedmanus, som jeg selv var tilfreds med. Selvfølgelig kunne hele materialet både være og blive bedre. I en skriveproces er det naturligt, at der skal flere gennemskrivninger til, før resultatet er i hus. Det var jeg helt klar over fra min første bogudgivelse. Så der er foregået en helt normal redigering via mails og forslag til rettelser eller udelukkelse af tekst, som redaktøren og forlæggeren selv kom med undervejs i forløbet. Jeg læste deres kommentarer, gennemskrev materialet, og de godkendte det.

