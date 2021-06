Et flertal i Allerøds byråd besluttede torsdag aften, at kommunen fortsat skal samarbejde med Nemlig.com. Foto: Allan Nørregaard

Fortsætter samarbejde med Nemlig.com

Et flertal i byrådet mener ikke, at Allerød Kommune skal stoppe samarbejdet med Nemlig.com trods historier om urimelige arbejdsvilkår hos virksomheden.

Allerød - 25. juni 2021

Flere danske kommuner har valgt at droppe samarbejdet med dagligvareleverandøren Nemlig.com, efter det er kommet frem, at både pakkere og bude i virksomheden arbejder under særdeles hårde vilkår. Men Allerød kommer ikke til at følge efter.

Det ligger fast efter en langstrakt debat på torsdagens byrådsmøde, hvor den røde fløj ellers pressede hårdt på for at få sat en stopper for kommunens samarbejde med den udskældte virksomhed.

- Kommunerne er så store aktører på de her områder, at vi er med til at sætte en standard. Nu står vi så med en virksomhed, der er blevet afsløret i meget kritisable forhold. Enten entrerer vi med dem. Eller også siger vi, at det vil vi ikke bruge skattepenge på at støte op om, sagde Miki Dam Larsen, der er gruppeformand for Socialdemokratiet.

Den vurdering var SF helt enig i.

- For mig er der ingen tvivl om, at vi bør ophæve samarbejdet med det samme. Og det håber jeg, at alle stemmer for, sagde SFs Anders Dam Frydenberg.

Rasmus Keis Neerbek var også helt klar i mælet:

- Vi har i Allerød en indkøbspolitik, som blandt andet siger, at når vi laver aftaler med firmaer, skal de have overenskomst eller overenskomstlignende forhold. Derfor er det ganske enkelt: Som kommune driver vi ikke samarbejde med virksomheder, der har de her forhold for medarbejdere. Slut, sagde han.

Udskamning Men sådan mente den borgerlige del af byrådet ikke, at man skal udlægge teksten.

- Er I helt med på, at her begynder vi at gå efter én virksomhed. Hvem skal vi så gå efter i næste måned? Det er helt ude af proportioner, sagde Konservatives Jørgen Johansen.

Og Merete Them Kjølholm fra Radikale mente også, at det er farligt at udskamme en enkelt virksomhed.

- Alt andet lige er det også nogles arbejsplads, og de har brug for, at der også er et arbejde til dem i morgen. Men vi skal helt klart have fokus på ordentlige arbejdsvilkår. Det har vi et medansvar for, lød det.

Venstres Olav B. Christensen sagde:

- De virksomheder, vi køber hos, skal have ordentlige vilkår. Men jeg synes, det er tyndt at gå efter en virksomhed, der er blevet udskammet i pressen. Hvor er de konkrete beviser i forhold til Allerød Kommune?

De udsagn fik igen SFs Anders Dam Frydenberg op af stolen.

- Jeg forstår simpelthen ikke argumentet med, at vi ikke skal gå efter enkelte virksomheder. Hvordan søren skal vi ellers gøre det? Det er jo dem, vi ikke vil samarbejde med. Man kan ikke sige, at man er imod de her forhold, men at man ikke vil stemme for en boykot, sagde han.

Mens Miki Dam Larsen påpegede, at de dårlige forhold er dokumenteret af flere kommuner.

- Vi er som kommune nogle af de største forbrugere. Derfor må vi også tage stilling til markedet og sige nej.