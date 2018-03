Vores Allerød vil have en uvildig undersøgelse af hele sagsforløbet omkring erhvervsområdet ved Farremosen. Foto: Allan Nørregaard

Forslag om uvildig undersøgelse af Farremosen

Allerød - 16. marts 2018 kl. 11:24 Af Anne-Mette Rasmussen

Når byrådet mødes torsdag den 22. marts, skal de tale om Farremosen. Lokallisten Vores Allerød har nemlig stillet følgende forslag til behandling på mødet:

»Vores Allerød foreslår, at der iværksættes en uvildig undersøgelse af det samlede forløb omkring Farremose-sagen, herunder indsamling af datamateriale og foreliggende dokumentation fra alle parter«.

Ifølge Vores Allerød stilles forslaget ud fra en række forskellige betragtninger. Det handler dels om at få bremset den stævningssag, som en gruppe borgere har anlagt, da lokallisten mener, den potentielt kan påføre kommunen omkostninger i et ukendt omfang.

Derudover ønsker Vores Allerød også at få afgrænset og begrænset kommunens ressourceforbrug og omkostninger, idet lokallisten forudser, at der kan komme flere klagesager inden for forskellige lov- og forvaltningsområder.

Endelig mener Vores Allerød, at en sådan undersøgelse vil kunne give borgerne og det nye byråd en samlet indsigt i både bredden og dybden af sagen med en uvildig fortolkning af alle elementer i hele sagsforløbet og alle data. Og håbet er, at sagen kan blive belyst og lukket »så vi kan komme videre med en positiv udvikling af Allerød«, som der står i Vores Allerøds oplæg.

Ønsket er med andre ord at skabe et samlet billede af hele sagskomplekset i stedet for isolerede tolkninger af specifikke spørgsmål.

» I de seneste måneder har der været afholdt flere borgermøder, hvor en række spørgsmål og dokumenter er fremlagt for byråd og forvaltning. En del af disse spørgsmål er videresendt til kommunens advokat. Vores vurdering er, at advokater afgrænser deres undersøgelser og deres tolkning, således at de helt isoleret og specifikt svarer på det stillede spørgsmål - og dermed ikke tager stilling til andre forhold«, skriver Vores Allerød i sin begrundelse for forslaget.

»Disse svar giver således ikke en samlet vurdering med en dybtgående analyse og tolkning af hele sagen. Vi anbefaler derfor en hurtig, uvildig undersøgelse med kendte omkostninger, hvor temaet er samarbejde i stedet for en langvarig retssag, der vil være negativ for kommunen og alle involverede parter«.