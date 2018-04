Venstre foreslår, at kommunen undersøger muligheden for at oprette nyttejobs til de jobparate kontanthjælpsmodtagere, så de kan hjælpe kommunens medarbejdere i Park og Vej med at holde kommunen ren. Foto: Kasper Blomgren Foto: Foto: Kasper Blomgren

Send til din ven. X Artiklen: Forslag: Arbejdsløse skal gøre rent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag: Arbejdsløse skal gøre rent

Allerød - 19. april 2018 kl. 05:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdsløse i Allerød Kommune skal hjælpe med til at holde kommunens veje, stier og grønne områder fri for skrald og affald. Det mener borgmesterpartiet Venstre.

Partiet oplyser, at lokalpolitikerne på næste byrådsmøde, den 26. april, skal behandle et forslag fra Venstre om at straksaktivere jobparate kontanthjælpsmodtagere og samtidig oprette en pulje, der skal understøtte frivillige og foreningers bidrag til at sikre veje, stier og grønne områder uden skrald og affald. Tilsammen skal puljen og de arbejdsløse give et renere og pænere Allerød.

- Konkret foreslår vi, at kommunen undersøger muligheden for at oprette nyttejobs til de jobparate kontanthjælpsmodtagere, så de kan hjælpe kommunens medarbejdere i Park og Vej med at holde kommunen ren. Flere andre kommuner har gode erfaringer med det, og det bør vi i Allerød lade os inspirere af, siger Olav B. Christensen (V) i en pressemeddelelse.

Venstre mener derudover, at kommunen med fordel kan understøtter frivillige initiativer, der supplerer indsatsen fra Allerød Service, og der kommer puljen ind.

- Vi har foreslået, at der skal afsættes midler i budgettet til en frivillighedspulje, der blandt andet kan understøtte frivillige kræfter i at hjælpe med at sikre et rent og pænt Allerød. Puljen kan eksempelvis bruges som tilskud til gymnasieklassers studieture og pensionistforeningernes udflugter mod, at modtagerne aktivt deltager i renholdelsen. Derudover bør børnene på skoler og i daginstitutioner lære, at man ikke smider affald i naturen ved at deltage aktivt i at holde udenomsarealerne rene. Eksempelvis kunne skoleklasserne på skift samle affald i skolegården, siger Olav B. Christensen.

Han understreger, at rengøring er et fælles anliggende:

- Det er vigtigt at slå fast, at et rent og pænt Allerød ikke kun er kommunens ansvar, men i høj grad et fælles ansvar. Vi har alle hver især et ansvar for, at det ikke flyder med slikpapir, cigaretpakker mv. langs vores stier og veje.