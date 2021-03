Se billedserie Lene Krogh fik blomster og pris af Allerød Nyts chefkonsulent Stig Andersen forleden, da der var generalforsamling i Allerød Handelsforening. Privatfoto

Formand takker af og vinder årets butik

Allerød Handelsforening skal have ny formand efter Lene Krogh, der samtidig fik titlen som 'årets butik'

Allerød - 30. marts 2021 kl. 06:47 Af Jens Berg Thomsen

Lene Krogh fra Nyt Syn Brillehuset er trådt tilbage som formand for Allerød Handelsforening, og dermed skal bymidten have et nyt ansigt, der skal løfte den lokale handel. Lene Krogh trådte tilbage på sidste uges generalforsamling i foreningen.

"Jeg bliver ved med at være engageret i byen," lover hun dog.

Den nye formand er endnu ikke udpeget, da det er den nyvalgte bestyrelse, der finder formanden ud fra sin midte. Det sker på et bestyrelsesmøde senere i april måned.

Kraftig lokal stemme Lene Krogh vil af mange være kendt som en yderst engageret og initiativrig formand for det lokale handelsliv. Og selvom hun nu ikke længere står i spidsen, er mærkesagen med den lokale handel ikke en, Lene Krogh glemmer.

"Det ligger mig meget på sinde, at vi bibeholder vores detailhandel i byen, og jeg har altid været glad for den opbakning, vi har mærket fra byens borgere. Det er vigtigt at støtte det lokale og være der for hinanden. Det fællesskab, vi har, er vigtigt," siger hun og støtter også op om Kvickly i Allerøds initiativ med at uddele over 100.000 kroner til butikkens handelslivsnaboer.

"Man kan se, hvem der gør noget for en by, og hvem der gør noget for os lokalt handlende. Det har Kvickly gjort," siger Lene Krogh.

Lene Krogh lover at blive ved med at være engageret i byen. Foto: Kenn Thomsen

"Vi butikker er nødt til at have hinanden for at kunne klare det sammen. Især her under coronakrisen, hvor nogle af os har været lukket ned, har vi virkelig kunnet mærke, at vi har brug for hinanden. Og nu glæder jeg mig til, at det hele åbner igen, så man også kan sidde her i byen og få noget og drikke og spise," siger Lene Krogh og henviser til, at restauranterne stadig er lukkede for spisende gæster.

Også kåret som årets butik På generalforsamlingen forleden, der foregik virtuelt over Microsoft Teams, kunne Allerød Handelsforening se tilbage på et år med mange aktiviteter, selvom tingene har været coronapræget. I de varmere måneder har der været livemusik fredag og lørdag, lokale børn har beplantet plantekasser i gågaden, der er bygget fine nye legepladser, og ved den seneste jul blev en helt ny julebelysning taget i brug.

Derudover har handelsforeningen også efterhånden fået en tradition for at finde 'årets butik' blandt sine medlemmer, og i år blev det Lene Krogh, der vandt titlen.

Ifølge komitéen bag prisen var der kun én kandidat til titlen i år. Lene Krogh får blandt andet titlen, fordi hun brænder for Allerød og har gjort en stor indsats for at sætte Allerød på landkortet. Hun har et utal af gange sagt, at kunder bør handle lokalt for at støtte op om deres by. Hun er meget synlig i gadebilledet og lokalpressen, og hun har haft et formidabelt samarbejde med kommunen. Og hun har gjort en kæmpe indsats for at få Allerød Byforum op at stå og få ansat en citykoordinator. Og så har Lene Krogh ifølge komitéen også en fremrågende butik med fantastisk betjening og service.

Den nye formand for Allerød Handelsforening udpeges på et bestyrelsesmøde den 7. april.