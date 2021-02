Christian Lundmand (bill.) har foreløbig ventet i halvandet år på at få afgjort sin ansøgning om at bygge en lukket garage. Det er ikke godt nok, medgiver udvalgsformand Miki Dam Larsen (S). Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Formand om sejlende byggesager: - Det er jo grotesk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand om sejlende byggesager: - Det er jo grotesk

Udvalgsformand Miki Dam Larsen (S) vil have kigget kommunens byggesagsbehandling efter i sømmene.

Allerød - 02. februar 2021 kl. 11:48 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er ikke godt nok, at behandlingstiden på kommunens byggesager er så lang som beskrevet i sagen om Christian Lundmand og hans garage. Det erkender formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Miki Dam Larsen (S).

- Det er helt utilfredsstillende, og derfor behandler vi også spørgsmålet i udvalget tirsdag, så vi kan få rettet op på det, siger han til Frederiksborg Amts A vis og fortsætter:

- Det er helt klart en prioritering, at borgere ikke skal have urimelige ventetider. Det er jo grotesk, at man vil lave sin garage om og så skal vente i halvandet år. Sådan skal det ikke være.

Svær balance Ifølge Miki Dam Larsen kan det dog være en svær prioritering, da der helt generelt er pres på området, som ellers for nylig har været igennem en effektivisering af sine arbejdsprocesser.

- Vi er ramt af den perfekte storm på byggeområdet og har uhyggeligt mange private byggesager i øjeblikket. Dem er der simpelthen kommet flere af i coronatiden. Derudover har kommunen selv sat gang i en lokalplan i bymidten, og vi har brugt mange ressourcer på Farremosen. Så vi skal ind at prioritere i arbejdet, siger Miki Dam Larsen, som har bedt om, at der på udvalgsmødet bliver en gennemgang af, hvad der er op og ned på området.

- Det har jeg, for at vi kan få prioriteret, hvilke sager der må vente, og hvilke sager der skal prioriteres højt. Det kan for eksempel være en handlemulighed at kigge på, om der er noget af kommunens eget, der kan vente. Omvendt vil vi jo helst heller ikke have, at store udviklingsprojekter går i stå på grund af kommunal sagsbehandling, siger han og opsummerer:

- Så der skal være en rimelig sagsbehandlingstid for borgerne, samtidig med vi har en sikkerhed for, at vores egne udviklingsprojekter ikke går i stå.

I byrådets svar til Christian Lundmand anføres det, at man forventer, at der også i 2021 vil være udfordringer med lang sagsbehandlingstid.

- Men kunne det ikke være en løsning at tilføre området flere ressourcer?

- Vi skal have vurderet, om der skal flere ressourcer til, samtidig med at arbejdsgangene bliver forbedret. Udgangspunktet er dog, at vi skal holde det inden for den ramme, der er, selvom det er svært, når der er så meget aktivitet, siger Miki Dam Larsen.