Formand med byråds-fortid

Allerød - 14. december 2017 kl. 06:07 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye byråd, der skal styre Allerød Kommune fra årsskiftet og fire år frem, har kun fire stående udvalg, men to af de fire formænd er nyindvalgte politikere. Det gælder socialdemokraten Jesper Holdflod Pallesen som formand for Sundheds-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget. Og det gælder Viggo Janum fra den nye lokaliste, Vores Allerød. Janum skal dele formandsposten i Kultur- og Idrætsudvalget med den radikale Merete Them Kjølholm. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Og så er sandheden den, at 65-årige Viggo Janum faktisk gør et politisk come back. Han sad nemlig i byrådet for Venstre i to år fra 2005, men måtte melde fra, da han og familien flyttede til Slangerup.

I 2011 vendte Janum tilbage til det Allerød, som han i sin tid voksede op i. Da John Jensen og Jesper Hammer dannede Det Ny Allerød gik Janum med, men han trak sig ud, da Det Ny Allerød blev til Nye Borgerlige.

Ved valget i november fik den nye borgerliste, Vores Allerød, ét mandat, og det tilfaldt spidskandidaten Viggo Janum. Han ser Vores Allerød som en direkte afløser for det oprindelige Det ny Allerød.

- Jeg arbejder 100 procent for Allerød og ser mig helt fri af ideologiske programmer. Jeg ser også frem til et godt samarbejde i udvalget, og jeg har allerede en god dialog med Merete Them Kjølholm, der skal afløse mig som formand efter de første to år, siger Janum, der er uddannet civilingeniør og arbejder som selvstændig byggerådgiver og konsulent.

