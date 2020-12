Se billedserie Den 6. december indsættes Lars Emil Bolt som ny præst i Lillerød Kirke. Klokken 14 samme dag afholder han gudstjeneste. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Forlystelsespark-fan er ny præst i Lillerød

Allerød - 03. december 2020 kl. 07:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Han har været sømandspræst i Hong Kong og hospitaltspræst i Herlev. Alligevel er det en kirke, som den han nu kommer til i Lillerød, som 31-årige Lars Emil Bolt altid har set sig selv være præst i. Og det skal forstås helt bogstaveligt.

"Hong Kong var noget, jeg måtte prøve. Men jeg har altid drømt om et almindeligt præstejob, og mit hjerte har hele tiden ligget i et sted som det her. Faktisk har jeg haft en oplevelse, kald det et drømmesyn om du vil, hvor jeg fik en fornemmelse om, at jeg skulle være præst i en af "rødderne" (Hillerød, Allerød, Birkerød osv., red.)," siger Lars Emil Bolt.

Den 6. december indsættes han så i Lillerød Kirke som afløser for sognepræst Kirsten Drigsdahl, der gik på pension med udgangen af november. Til foråret flytter han med sin kone Mathilde, der er gravid med parrets første barn, ind i en nybygget embedsbolig på Anemonevej. Og Lars Emil Bolt, der er opvokset i Skovshoved lidt nord for København og p.t. er bosat på Østerbro, glæder sig.

"Jeg ser frem til at blive den her vandringskompagnon, som præster jo er for sognebørnene fra vugge til grav. Jeg glæder mig til at møde konfirmanderne, til at døbe de nyfødte børn og gifte de unge smukke par. Jeg vil gerne være en præst for byen, som man kender og hilser på. Jeg glæder mig til at handle ind i Kvickly og til at tage S-toget ind til København en gang i mellem i stedet for at bo derinde", siger Lars Emil Bolt.

"Du glæder dig til at tage S-toget? Det lyder næsten for rosenrødt..."

Den kommende sognepræst griner.

"Ja, det gør det nok. Men det er virkelig det her, jeg gerne vil, og jeg kunne sagtens se mig selv slå rødder og være her i mange år," siger han.

Ensomme sømænd og stomipatienter

Lars Emil Bolt var sømandspræst i Hong Kong i seks måneder og hospitalspræst i Herlev i lige så lang tid. I Hong Kong talte han med danske sømænd, hvis skibe lagde til i den kæmpestore havn på den anden side af jorden. Det var samtaler med mennesker, der, forklarer han, eksempelvis kunne føle sig ensomme, hvis de var eneste dansker på et skib fuld af fillippinere.

I Herlev blev fordommene om kun at skulle snakke om død og tristesse hurtigt gjort til skamme i jobbet som hospitalspræst.

"Langt de fleste af samtalerne har været om livsændrende vilkår. Folk der kommer i dialyse, får stomi eller mister en arm, fx. De har måske haft en række vaner i deres liv, som nu skal lægges om, og så har de behov for at snakke om formål med deres nye eksistens", siger han og fortsætter:

"På hospitalet har læger, psykologer, sygeplejersker osv. et formål - de skal gøre patienten rask. Præsten har ikke et formål, men er en uvildig person, man kan lette sit hjerte til. Jeg kan blive helt chokeret over, hvor stærkt det er med sådan et rum, hvor den stærke far kan få lov til at fælde en tåre, eller hvor moren, der er vant til at tage ansvar for alle, kan tale frit", siger han.

Vild med at optræde - og med forlystelsesparker

Lars Emil Bolt er vild med musik, sang og teater. Han har selv uddannet sig på Eventyrteatret og spillet masser af teater.

Han elsker at optræde og tænker også, at teaterforestillinger med børn og unge helt klart er noget, man på sigt kommer til at se fra Lillerød Kirke med ham som orkestrator.

Han er dog også meget opmærksom på, at hans glæde ved at optræde ikke altid skal skinde igennem i hans arbejde.

"Det er en balance, for det skal ikke være en teaterforestilling at gå i kirke, men det skal heller ikke være kedeligt," siger han.

Hans største interesse er dog den, som han også selv erkender, er den mest særprægede. Han er vild med forlystelsesparker.

"Jeg kalder mig selv for en af Danmarks største nørder på området. Jeg er vild med lyden af en rutsjebane og teknikken, der ligger bag, men det handler for mig ikke om højest og hurtigst, men om den verden der skabes i forlystelsesparkerne", forklarer Lars Emil Bolt, der vurderer at have besøgt omkring 50 forlystelsesparker rundt omkring i verden.

Hans indsættelse den 6. december klokken 10 bliver en formel lukket forestilling grundet corona. Han vrider sig i stolen, da han fortæller det. Det er helt tydeligt noget, der ærgrer ham rigtig meget.

"Hvor ville jeg gerne have en fest, hvor hele byen var inviteret," siger han.

Man kan dog møde Lars Emil Bolt allerede klokken 14 samme dag, hvor han holder sin første åbne gudstjeneste i Lillerød Kirke.