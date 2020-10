Forfatter udsender anden krimi i trilogi

udgivelse I sit professionelle liv var han ansat blandt andet som fotograf og i it-branchen. Men efter sin pension gav Allerød-borgeren Christian Nyholm sig selv den udfordring at skrive en krimi.

"Inspirationen til ofrene i bøgerne kommer fra virkeligheden. Vi kender alle til den irriterende kollega, som kommer på tværs af planer og projekter, eller som man er misundelig på, og som man i en stille stund kunne ønske sig af vejen. Det uheldige ved Peter Hansen alias Martin Berg er, at hans filter er væk, så han gør det, andre end ikke tør tænke. Peters motiv kan bedst forklares ved at citere hans manifest: Det er enkelt. Jeg vil befri vores samfund for unyttige og skadelige individer," siger forfatteren i en pressemeddelelse.