Claus Peter Horstmann forsøger i sin nye roman, 'Mågesang', at favne nogle mennesker med psykiske problemer. Pressefoto

Forfatter fra Allerød udgiver sin anden roman

1. december kunne Claus Peter Horstmann udgive sin anden roman, 'Mågesang, efter at have debuteret i 2019 med 'Freddie bander sjældent'.

Med bogen forsøger han at favne nogle mennesker med psykiske problemer - ud over at skrive en god historie.