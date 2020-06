Se billedserie Flere af Allerøds idrætsforeninger tror ikke, at de kan nå at stable sommerferieaktiviteter på benene med det korte varsel. Men Sigma Swim Allerød, der selv holder en betalt svømmecamp i uge 27, er positive overfor at arrangere flere gratis svømmeaktiviteter i sommerens løb. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Foreninger tvivler på at de kan nå sommerferieaktiviteter

Allerød - 20. juni 2020

Foreninger i Allerød synes, at sommerferieaktiviteter er en god ide, men mange af dem tvivler på, at de kan nå at stable noget på benene.

»Det kan vi som forening ikke nå at tage stilling til med så kort varsel, og jeg vurderer, at vi ikke får tid til at organisere noget. Alle vores frivillige har travlt efter genåbningen af Danmark og har planlagt ferie i ugerne 28 til 32«.

Sådan var Sune Rasmussens svar, da han som formand for Allerød Floorball blev ringet op af Allerød Kommune om muligheden for at arrangere gratis aktiviteter for børn i sommerferien.

Nogenlunde samme besked fik kommunen fra Morten Mohr Hansen, der er formand for Lillerød Gymnastik.

»Vi har primært fokus på at tilbyde aktiviteter til vores medlemmer, da de har været inaktive længe og skal fastholdes. Jeg vurderer umiddelbart ikke, at vi kapacitet til at organisere aktiviteter, der er åbne for alle«, sagde han, men tilføjede dog, at han synes, det er meget positivt, hvis Allerød Kommune holder faciliteterne åbne, så foreningen kan tilbyde aktiviteter til deres medlemmer i sommerferien.

Allerød Kunstforening ser positivt på tilbuddet om at lave kunstaktiviteter for børn og unge, »men finder det ikke muligt, at vi kan nå at planlægge noget inden sommerferien«.

Trods de dystre tilbagemeldinger fra nogle af foreningerne er formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Merete Them Kjølholm (R), dog sikker på, at det nok skal lykkes at stable nogle aktiviteter på benene i løbet af sommeren.

- Det er jo med meget kort varsel, og det er der ingen, som synes er sjovt, men vi må prøve at se, om ikke vi kan få noget godt ud af det. Jeg tror på, at der kommer ansøgninger, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at understøtte, at pengene kommer ud at arbejde. Jeg synes jo personligt, det er et rigtig godt initiativ. Det er en mulighed for, at nogle børn kan komme ud at opleve noget nyt, og det er måske også noget, der kan give en større fællesskabsfølelse. For eksempel hvis nogle af foreningerne går sammen om at lave aktiviteter i de åbne haller. Eller hvis nogle af kulturinstitutionerne kunne skabe noget for de unge nede i bymidten, så kunne det også styrke vores fællesskab, siger hun.

Der er afsat en pulje til aktiviteter på i alt 350.000 kroner, som kan søges af kommunens foreninger. På sit møde den 18. juni præciserede Kultur- og Idrætsudvalget, at Byforum, Allerød Biograf, Allerød Børneteaterforening, Mungo Park, spejderne, Fritidsnævnet og Allerød Idrætsunion også vil kunne søge.

Foreningerne kan søge op til 20.000 kroner til en aktivitet, og ansøgningerne behandles løbende, efterhånden som kommunen modtager dem.

Der er flere foreninger, som er klar til at kaste sig over opgaven trods det korte varsel. Således melder Allerød Tennisklub, der i forvejen afvikler to betalte tenniscamps, sig positive i forhold til muligheden for at kunne afvikle sommercamps.

Og i Lynge kan børnene også godt regne med flere tilbud i og omkring det lokale idrætsanlæg.

- Vi ser meget positivt på muligheden. Der kunne i LUI-regi være mulighed for at arrangere en ekstra fodboldskole, et kidsvolley-arrangement, en gymnastik-camp samt formentlig også andre aktiviteter, siger Lars Jonsson, der er formand for LUI Fodbold og medlem af idrætsforeningens hovedbestyrelse.

Sigma Swim Allerød er klar til at give endnu flere børn oplevelser i det våde element i sommerferien.

»For Sigmas vedkommende er det relevant at udvide vores sommerferieaktiviteter, og at kunne etablere et ekstra tilbud i ugerne 29 til 31, som er lukkeperiode, er meget attraktivt. Man vil helt sikkert kunne ramme nogle børn og unge grupper, hvis forældre ikke har tid og overskud til at sende deres børn til svømning, lyder tilbagemeldingen til Allerød Kommune fra Louise Andersen, som er formand for Sigma Swim Allerød.

Udover den pulje, som foreningerne kan søge fra, har udvalget besluttet at give Allerød Bibliotek, Allerød Ungdomsskole, Klub Allerød og Allerød Musikskole en pulje på 175.000 kroner hver til aktiviteter i sommerferien.