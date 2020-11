Se billedserie Laila Sørensen har været formand for Rampelyse i 15 år og tager hendes mand, Gunnar Vevest, med ned i foreningens lokaler på Kirkehavegaard.

Send til din ven. X Artiklen: Forening kan fejre 30 år i Rampelyset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forening kan fejre 30 år i Rampelyset

Allerød - 29. november 2020 kl. 09:23 Af Tekst og foto: Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen

Allerød Nyt møder seks medlemmer af Rampelyset i deres lokaler på Kirkehavegaard i anledningen af foreningens 30 års fødselsdag den 5. december.

Medlemmerne kalder i dag Rampelyset for et værested for "førtidspensionister og andre pensionerede". Da Benny Christiansen og Henning Lorentzen (begge afdøde) startede den for 30 år siden, var den kun for førtidspensionister, men efter som de originale medlemmer overgik til at være "almindelige" pensionister blev der, ikke uden drama (det medførte blandt andet, at der blev skabt en udbryderforening), også plads til dem.

I dag er langt størstedelen af de cirka 30 medlemmer "almindelige" pensionister. Rampelyset er opkaldt efter Charlie Chaplins film Rampelys (engelsk: Limelight) fra 1952.

"Chaplin var selv en undermåler, der ville vise, at sådan nogle som ham godt kunne komme frem i rampelyset", fortæller Laila Sørensen, der har været Rampelys-formand i 15 år.

Det er dagen før foreningens traditionelle julemarked, der som så meget andet grundet corona ikke bliver, som det plejer. Det betyder blandt andet ingen gløgg og æbleskiver. I det hele taget er der meget mindre hygge, end der plejer i Rampelyset grundet corona. Med de nye restriktioner måtte man i oktober nok en gang droppe aktiviteterne, der primært er at mødes og hygge på tirsdage og fredage

Det manglende samvær kan mærkes for medlemmerne.

"Jeg er kommet her, siden min mand døde i 2016. Det er svært at få tiden til at gå uden, og det er deprimerende for mig, for jeg går ikke til andet. Det frisker mig op at komme her og snakke med andre," siger Inger Madsen.

Glad for styregruppen

Rampelyset er med hendes egne ord Laila Madsens hjertebarn. Men formanden er glad for, at hun har fået mere mod- og medspil siden Mette Gustafsen, Alice Nielsen og Elin Jensen trådte ind i styregruppen for et par år siden.

"De tænker selv og kommer med sjove, kreative forslag", siger Laila Sørensen.

"Fx med at lave de hjemmelavede kreative ting, vi plejer at have til julemarkedet," siger styregruppens Alice Nielsen.

De håber på et godt fremmøde til morgendagens julemarked, men der bliver af gode grunde ikke propfyldt, som der plejer.

Den 30 års fødselsdagsfest er udskudt, men der bliver holdt en fest, når coronarestriktionerne ophæves, garanterer Rampelys-medlemmerne.